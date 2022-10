L’Evêque de Terni à l’inauguration du nouveau temple maçonique à Terni

Le 27 septembre, la Maison maçonnique du Grand Orient d’Italie, située Via Roma à Terni, a ouvert ses portes au public pour l’inauguration de la nouvelle entrée. Un événement auquel ont participé les institutions, les autorités et les francs-maçons des loges de la ville. Le ruban a été coupé par le Grand Maître Stefano Bisi, qui a été salué devant le siège de Via Roma par Luca Nicola Castiglione, président du Collège Circonscriptionnel des Vénérables Maîtres de l’Ombrie, par Gabriele Cardona, président du Conseil des Vénérables Maîtres de Terni, et par de nombreux frères.

La cérémonie a été suivie d’une visite de la Maison maçonnique, qui compte deux temples à l’intérieur, en présence du maire Leonardo Latini, du préfet Giovanni Bruno et de l’évêque Francesco Antonio Soddu, qui, dans leurs salutations, ont remercié pour l’invitation et exprimé le souhait que des initiatives comme celle-ci puissent favoriser le dialogue et la confrontation entre des réalités différentes, en dépassant les préjugés. Le député Raffaele Nevi et le conseiller municipal Cristiano Ceccotti étaient également présents.

Source