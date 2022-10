Metz : un nouveau chapelet ce samedi 1er octobre à la cathédrale

Metz. Il semble que Monseigneur Ballot, nouvel évêque de Metz (57) et le chanoine Thiry, chef de file des chanoines de la cathédrale aient partiellement tenu compte de notre dernier article sur la polémique née de l’utilisation de la cathédrale, le 5 septembre dernier, pour présenter l’équipe de handball, et aient cessé d’empiler toutes les actions à ne pas faire. C’est ainsi que le 1er octobre, le chapelet de réparation des fidèles messins à la cathédrale a pu se tenir, et dans le calme, pendant près d’une heure – les fidèles ont pu chanter, prier, réciter l’acte de réparation sans être dérangés, ce qui est la moindre des choses dans une cathédrale.

Ce chapelet sera amené à être reconduit, sur un rythme mensuel. Ce 1er octobre, ils étaient environ le double d’il y a quinze jours.

Cependant, Mgr Ballot ne s’est toujours pas excusé pour cet usage pour le moins inapproprié de la cathédrale, ni tout au moins n’a essayé de communiquer auprès de ses fidèles pour l’expliquer et apaiser la situation – même la FSSPX y a consacré un article sur son site, qui traite aussi de l’expulsion par la police des fidèles en prière sur les marches.

Quant au chanoine Thiry, il semble avoir disparu de la circulation – le 1er octobre dernier, les fidèles en prière n’étaient surveillés, de loin, que par le sacristain de la cathédrale, qui les a suivis jusque sur le parvis, ses clés à la main.