Synode : ils veulent abuser de ce processus pour détruire l’Eglise catholique

Le cardinal Gerhard Müller a participé à l’émission The World Over sur EWTN avec Raymond Arroyo le 6 octobre. Il s’est exprimé sur le silence papal entourant l’arrestation du cardinal Joseph Zen et le synode sur la synodalité, affirmant que l’Église catholique est confrontée à une “prise de contrôle hostile” par des personnes qui “pensent que la doctrine est comme le programme d’un parti politique” qui peut être changée par des votes.

Ces deux dernières années, l’Église a sondé les catholiques du monde entier, ainsi que les non-catholiques d’ailleurs, sur leurs désirs dans l’Église et de l’Église. Ces rapports nationaux ont maintenant été envoyés à Rome. Au niveau international, une moyenne de 1% à 10% des catholiques baptisés ont réellement participé à ces groupes de discussion synodaux, pour un si petit groupe représentatif. Ces enquêtes nationales ont-elles une grande signification ? Reflètent-ils réellement ce qui préoccupe le plus les catholiques ?

Je pense que l’approche est mauvaise. (…) Nous devons écouter la parole de Dieu. Et ensuite la mettre en pratique. …

Les préoccupations de ces rapports sont curieuses. En Angleterre, en Irlande, en France et ailleurs, ils citent le besoin d’une Église plus accueillante, votre Éminence. En particulier, la synthèse identifie la communauté “LGBTQ”, les catholiques divorcés, les femmes dans l’Église. En ce qui concerne la communauté “LGBTQ”, le rapport américain indique ce qui suit : “L’espoir d’une Église accueillante s’est exprimé clairement par le désir d’accompagner, avec authenticité, les personnes LGBTQ+ dans leurs familles. Afin d’être une Église plus accueillante, il y a un besoin profond de discernement continu de toute l’Église sur la meilleure façon d’accompagner nos frères et sœurs LGBTQ+.” Que pensez-vous de cet accent mis sur la communauté “LGBTQ” ? Et comment voyez-vous l’évolution du synode pour répondre à ces préoccupations ?

Le but de cette idéologie … était d’instrumentaliser l’Eglise catholique en apparence, pour promouvoir leurs propres idées. Mais, en réalité, tout le monde est le bienvenu dans l’Église ; mais il doit d’abord se repentir de ses péchés et changer sa vie selon les commandements de Dieu. Le mieux pour nous, êtres humains, est de suivre la voie de Jésus-Christ et de changer notre vie selon ses commandements et l’Évangile de Jésus-Christ.

Ces rapports semblent tous aller dans le sens d’un leadership plus fort et d’une plus grande présence des femmes dans la prise de décision. Les Australiens demandent spécifiquement une discussion continue sur l’ordination des femmes et des diacres. Cette question de l’ordination des femmes n’a-t-elle pas été réglée par les derniers pontificats, y compris celui du pape François ?

… Dans l’Église, nous n’avons rien à voir avec le pouvoir politique, ni avec l’auto-représentation, mais nous devons suivre la volonté de Dieu et être responsables du salut de toute l’humanité ; et nous devons coopérer avec la volonté de Dieu. Nous avons la mission de Jésus-Christ, de conduire tout le monde vers le salut, vers Jésus-Christ, qui est le seul Rédempteur, pas vers l’auto-création, vers l’auto-rédemption. Ce sont des idées manipulées, de l’idéologie, et cela n’a rien à voir avec l’Évangile et la doctrine de l’Église catholique.

Vous étiez à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi au Vatican. Que devez-vous penser en observant la création d’un système dans lequel toute cette doctrine semble être remise en question ?

La base de l’Église est la parole de Dieu en tant que révélation… et non nos étranges réflexions. … Cet [agenda] est un système d’auto-révélation. Cette occupation de l’Église catholique est une prise de contrôle hostile de l’Église de Jésus-Christ. … Et si vous regardez une seule page, ou si vous lisez une seule page de l’Évangile, vous verrez que cela n’a rien à voir avec Jésus-Christ… et [dans cet agenda] ils pensent que la doctrine est seulement comme le programme d’un parti politique, qui peut le changer en fonction de ses votes.

Votre Éminence, le cardinal Mario Grech, qui est le secrétaire général du Synode des évêques, a parlé à 200 dirigeants catholiques américains le mois dernier à Rome. Il a parlé de “questions compliquées” – c’est ainsi qu’il les a appelées, comme les personnes divorcées et remariées recevant la communion, la bénédiction des couples de même sexe – et il a dit ce qui suit : “Ces questions ne doivent pas être comprises simplement en termes de doctrine, mais en termes de la rencontre permanente de Dieu avec les êtres humains. Qu’est-ce que l’Église a à craindre si ces deux groupes de fidèles ont la possibilité d’exprimer leur sens intime des réalités spirituelles dont ils font l’expérience ? Ne serait-ce pas là une occasion pour l’Église d’écouter l’Esprit Saint, qui parle aussi à travers eux ?” Qu’en pensez-vous, quand vous entendez cela ? Établir une doctrine contre l’expérience permanente de Dieu avec l’humanité.

C’est une herméneutique de l’ancien protestantisme culturel ; et observez le modernisme : C’est l’expérience individuelle, au même niveau que la révélation objective de Dieu. Et Dieu n’est qu’un mur pour vous, sur lequel vous pouvez projeter vos propres idées, et faire un certain populisme dans l’Église ; et sûrement tous ceux qui, en dehors de l’Église, veulent détruire l’Église catholique et ses fondements, sont très heureux de ces déclarations. Mais il est évident que c’est absolument contre la doctrine catholique. Nous avons la Révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et elle est définitivement close et terminée en Jésus-Christ. … C’est absolument clair : que Jésus a parlé de l’indissolubilité du mariage. Et comment est-il possible que le cardinal Grech soit plus intelligent que Jésus-Christ, où il prend son autorité pour relativiser, pour subvertir de Dieu ?

Je dois dire que je suis, je suis ébranlé quand je vous entends dire, et vous étiez juste à un consistoire, dont nous parlerons dans un moment, que vous croyez que le processus synodal est … en train de se transformer en une prise de contrôle hostile de l’Église, en une tentative de détruire l’Église. C’est ce que vous voyez ici ?

S’ils réussissent, ce sera la fin de l’Église catholique. Et nous devons y résister comme les anciens hérétiques de l’arianisme. Quand Arias pensait, selon ses idées, que peut faire Dieu et que ne peut pas faire Dieu ? Et c’est de l’irrationalisme : l’humain, l’intellect pour décider ce qui est vrai et ce qui est faux.

Tous ces rapports nationaux sont synthétisés dans un document de travail, connu à Rome, comme l’instrumentum laborious. Ce document continue à être affiné, mais, en fin de compte, il guidera toutes ces discussions pour le synode à Rome. Il est rédigé par le comité consultatif et de direction du synode et un groupe d’environ 20 soi-disant experts. Il s’agit de laïcs, de religieuses, de prêtres catholiques et d’un archevêque. Qui sont ces personnes, et pourquoi ont-elles été choisies pour rédiger ce document de travail ? Pourquoi ne pas confier cette tâche à un groupe de cardinaux ?

Ils rêvent d’une autre église qui n’a rien à voir avec la foi catholique … et ils veulent abuser de ce processus, pour faire bouger l’Église catholique – et pas seulement dans une autre direction, mais pour la détruire. … Personne ne peut faire un changement absolu et remplacer la doctrine révélée de l’Église, mais ils ont ces idées étranges, comme quoi la doctrine n’est qu’une théorie de certains théologiens.

La doctrine des apôtres est un reflet et une manifestation de la Révélation de la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu dans l’autorité de la Sainte Bible, de la tradition apostolique et du magistère. Et tout ce que le Concile a dit auparavant : qu’il n’est pas possible de substituer la Révélation, donnée une fois et pour toujours en Jésus-Christ, par une autre révélation.

Pourquoi pensez-vous que le Pape permet cela ?

C’est une question difficile. Mais je ne peux pas la comprendre. Je dois le dire ouvertement, parce que la définition du pape est, et [basée sur] le Concile du Vatican et aussi l’histoire de la théologie catholique, il doit garantir la vérité de l’Évangile et l’unité de tous les évêques, et dans l’Église, dans la vérité révélée. La question fut posée à Pierre, et à tous les apôtres : “Qui est Jésus-Christ ? Est-il un prophète ou un nouvel Élie, un autre homme religieux ?” Et Pierre répondit : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” Et dans cette confession, sont incluses toutes les autres vérités des mystères de la foi catholique ou chrétienne : La Trinité, l’incarnation, la grâce et les sacrements. Tout est inclus ici.

Votre Éminence, j’entends tous les jours des pasteurs protestants, des rabbins juifs, parler de l’importance, de la manière dont ils considèrent l’importance de l’Église catholique, parce qu’elle est le centre. Et ils disent que nous devons prier pour l’Église, pour qu’elle tienne, parce que si l’Église s’effondre, nous nous effondrons tous d’une certaine manière. Je voudrais vous montrer quelque chose : cette semaine, le compte Twitter officiel du synode du Vatican a tweeté ce qui suit de la part du cardinal Grech concernant le synode et le concile Vatican II. Il a déclaré : “Une réception correcte de l’ecclésiologie du concile active des processus si fructueux qu’ils ouvrent des scénarios que même le concile n’avait pas imaginés, et dans lesquels les actions de l’Esprit qui guide l’église sont rendues manifestes.” Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Cela vient de l’autorité du cardinal Grech, de sa propre révélation pour lui. Et pas seulement cela : C’est une théorie sur les soi-disant processus, qui surmontent la Révélation. Et tout le monde sait qui a étudié le premier semestre de sociologie : L’Église et les autorités de l’Église ne peuvent pas changer la Révélation … pour fonder une nouvelle Église selon les choses et ensuite utiliser toutes les fonctions en parlant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n’est pas une manière de presbytérianisme, ou tous ces mouvements pneumatiques en dehors de l’Église catholique … se substituant à Jésus-Christ. C’est l’Esprit du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui nous introduira dans les vérités complètes, mais une fois dites pour toujours, révélées en Jésus-Christ, et donc pas une impulsion seulement pour un processus qui nous conduit à la fin contre la Révélation ; et, par conséquent, nous avons un Credo apostolique clair. Je m’interroge sur le fait que le cardinal Grech se présente comme une super autorité, qu’il n’est pas un théologien reconnu, qu’il n’a aucune importance dans la théologie académique, et qu’il présente une nouvelle herméneutique de la foi catholique uniquement parce qu’il est le secrétaire du synode, qui n’a aucune autorité sur la doctrine de l’Église ; et tous ces synodes d’évêques et le processus n’ont aucune autorité, en aucun cas une autorité magistérielle. […]

Source