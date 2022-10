Belle rentrée pour les Missionnaires de la Miséricorde (Toulon)

Les Missionnaires de la Miséricorde sont désormais 32 (dont 9 prêtres). Ils ont accueilli un jeune en année de propédeutique.

Joie de voir notre communauté grandir encore !

✝︎ 9 prêtres, 3 frères, 19 séminaristes et 1 propédeute.

Depuis 2005, la communauté grandit en essayant de rester fidèle aux sollicitations du Saint-Esprit. Née à Toulon, la communauté des Missionnaires de la Miséricorde est aujourd’hui également présente à Draguignan, Marseille, Lyon, Strasbourg et Colmar.

Chers amis, nous comptons sur l’aide de votre prière : notre communauté est au service du bien des fidèles, et nous savons que nous n’aurions pas pu croître sans votre soutien spirituel et aussi matériel. Aidez-nous pour la suite : priez pour nous !

Nous nous confions à la miséricorde afin qu’elle nous conduise dans notre développement pour les années а venir

« Que rendrais-je au Seigneur pour tous ses bienfaits ? » Ps116