George Weigel a publié sur National Catholic Register une lettre ouverte au cardinal Grech, secrétaire générale du synode des évêques :

La “Synthèse nationale du peuple de Dieu aux États-Unis d’Amérique pour la phase diocésaine du Synode 2021-2023”, préparée par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, est un document très décevant, notamment parce qu’il se concentre largement sur ce que le 1% des catholiques américains qui ont participé à ces discussions “synodales” trouvent mauvais dans l’Église – une liste de griefs qui, sans surprise, reflète à la fois l’agenda catholique progressiste dans le catholicisme américain et certaines impressions dominantes (bien que fausses) sur notre Église locale à Rome.

Mais plutôt que d’amplifier les critiques des autres à l’égard de la “Synthèse nationale”, je voudrais partager avec la Secrétairerie générale du Synode des évêques quelques bonnes nouvelles concernant le catholicisme américain : des nouvelles qui pourraient bien intéresser l’Église universelle au moment où elle considère son avenir évangélique.

Les écoles catholiques en Amérique sont un trésor que le pays commence à reconnaître comme tel.

Lorsque les écoles publiques américaines ont failli à leurs obligations envers les élèves et les parents pendant les pandémies, les écoles élémentaires catholiques ont pris le relais, offrant un enseignement sur place et en ligne que les écoles publiques étaient incapables d’offrir – en grande partie grâce à des enseignants syndiqués et intéressés.

En revanche, les enseignants des écoles catholiques ont tendance à penser en termes de vocation, ce qui a fait une énorme différence. En outre, les écoles catholiques de nos zones urbaines, comme la nouvelle école ultramoderne Mother Mary Lange à Baltimore, constituent le programme de lutte contre la pauvreté le plus efficace que l’Église américaine ait jamais conçu – et elles accueillent des élèves de tous horizons religieux.

L’Église des États-Unis connaît une sorte d’âge d’or de la pastorale universitaire catholique.

Ce fait encourageant de la vie catholique américaine du 21ème siècle a de nombreuses expressions. Il y a des ministères dynamiques sur les campus des grandes universités d’État ; le plus remarquable d’entre eux, celui de l’Université A&M du Texas, est devenu une riche source de vocations à la prêtrise et à la vie religieuse tout en préparant de nombreux couples catholiques au mariage et à la vie familiale.

L’Institut thomiste, lancé par la Maison d’études dominicaine de Washington, apporte un contenu catholique sérieux à 83 collèges et universités cette année universitaire ; une autre initiative dominicaine, “Aquinas 101”, compte 90 000 abonnés en ligne, et ses exposés imaginatifs de la philosophie et de la théologie catholiques ont été visionnés plus de 5 millions de fois sur YouTube.

La Fellowship of Catholic University Students (FOCUS), un effort d’évangélisation de pair à pair, est maintenant présente et sert activement sur 195 campus américains et 8 campus internationaux.

Les séminaires catholiques ont été réformés en profondeur.

Alors que les vocations à la prêtrise sont en baisse au cours de la dernière décennie – reflétant peut-être les critiques constantes de Rome à l’égard des prêtres – les séminaires américains sont dans leur meilleure forme depuis des décennies, et ce dans tous les aspects de la formation des prêtres : personnelle, spirituelle, intellectuelle et pastorale.

Les catholiques constituent un élément central du mouvement pro-vie américain, qui est très dynamique.

Le pape François a souvent parlé des dangers d’une “culture du jetable”. Les catholiques américains s’efforcent d’y remédier, aux deux extrémités du spectre de la vie.

Les vocations à la vie consacrée aux États-Unis sont en augmentation là où les instituts religieux embrassent pleinement l’Évangile et vivent un mode de vie distinctif.

Parmi les exemples, citons la Province Saint-Joseph de l’Ordre des Prêcheurs, les Sœurs Dominicaines de la Congrégation de Sainte-Cécile, les Sœurs de la Vie et les Sœurs Religieuses de la Miséricorde d’Alma, Michigan. Comme dans d’autres secteurs de l’Église mondiale, le Catholic Lite ne parvient pas à encourager les vocations américaines à la vie religieuse, alors que le “catholicisme tout court” attire certains de nos meilleurs jeunes.

Les jeunes universitaires catholiques sont à la tête d’une renaissance de la vie intellectuelle catholique.

Les études les plus impressionnantes du catholicisme américain d’aujourd’hui sont réalisées par des hommes et des femmes qui ont transcendé les dichotomies libérales/conservatrices de l’immédiat après-Vatican II, qui ont embrassé l’enseignement du Concile tel qu’il a été interprété avec autorité par Jean-Paul II et Benoît XVI, et qui s’engagent dans une culture perturbée afin de la convertir. C’est eux qui représentent l’avenir, et non le “Catholic Lite” réchauffé qui est revenu dans plusieurs universités pontificales de Rome.

Les paroisses catholiques sont plus vivantes aux États-Unis que dans pratiquement tous les autres pays développés.

Ces paroisses ont leurs défis, c’est certain, mais elles restent la base institutionnelle de la vie catholique américaine et sont engagées dans une variété de programmes pastoraux innovants qui cherchent à engager les marginalisés et les mécontents – souvent aidées par des associations catholiques dynamiques comme les Chevaliers de Colomb, un autre joyau de la couronne catholique américaine, et par les matériaux catéchétiques créatifs développés par l’Institut Augustin et Word on Fire.

J’espère que ces brèves notes aideront à compléter le portrait du catholicisme américain que la conférence épiscopale vous a envoyé. Elles racontent une histoire que l’Église mondiale tout entière a besoin d’entendre.