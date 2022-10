Rentrées dans les séminaires de la Fraternité Saint-Pie X (2022)

Le nombre de nouveaux séminaristes en première année ou année de spiritualité, se décompose ainsi par séminaire :

Séminaire Saint Thomas Aquinas, à Dillwyn, Etats-Unis

28 entrées : 25 Américains, 2 Canadiens et 1 Brésilien.

Séminaire Herz-Jesu, à Zaitzkofen, Allemagne

21 entrées : 9 Polonais, 6 Allemands, 1 Autrichien, 1 Croate, 1 Danois, 1 Hongrois, 1 Néerlandais et 1 Serbe.

Cette entrée est la plus importante dans ce séminaire depuis sa création. Du fait de la croissance des vocations ces dernières années, la capacité d’accueil des candidats a atteint sa limite et le séminaire du Sacré-Cœur doit songer à faire une extension.

Séminaire Saint-Curé d’Ars à Flavigny, France

21 entrées : 14 Français, 2 Italiens, 1 Anglais, 1 Brésilien, 1 Indien, 1 Sri-Lankais, 1 Suisse.

Séminaire Nostra Señora Corredentora, La Reja, Argentine

9 entrées : 2 Argentins, 2 Brésiliens, 2 Mexicains, 1 Chilien et 1 Nicaraguayen et 1 Nigérian.

Ce qui représente 79 entrées au total, sur l’année civile, le nombre d’entrées le plus important que nos séminaires aient connu.

C’est l’occasion d’un grande action de grâces auprès du Maître de la moisson, tant chaque vocation est une sorte de petit miracle dans le monde actuel.

Il faut donc continuer à prier, d’une part pour la persévérance de ces vocations qui débutent leur séminaire, et d’autre part pour obtenir de nouvelles moissons aussi – et même plus – abondantes.