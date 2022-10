Le déclin irréversible des Eudistes au Québec et au Canada

Le journal québecois le Soleil publie un article sur la vente de la propriété des Eudistes, à Québec-Ville, construite en 1900 et dont la valeur patrimoniale est reconnue. Alors que les Eudistes sont allés s’installer dans un bâtiment neuf et plus petit derrière l’église du Saint-Sacrement, les riverains s’interrogent sur l’avenir de l’ancien couvent – pour lequel aucun permis de construire n’a été déposé.

Le Soleil a établi que le promoteur envisage de transformer le couvent en logements, en gardant la chapelle et divers éléments du patrimoine, et diviser les 22.400 m² du terrain en nouveaux bâtiments locatifs. Le promoteur, Nova Construction, a porté un autre projet dans un ancien couvent vendu par sa congrégation, faute, là encore, de vocations et de moyens : “ le couvent des Servantes du Saint-Cœur de Marie à Beauport. Le vieux bâtiment a été vidé de l’intérieur et remis complètement à neuf. Le terrain autour a été subdivisé pour 35 maisons”.

Les Eudistes sont aussi partis à cause du déclin des vocations et la déchristianisation :

“Nous discutons avec Normand Martin, l’économe provincial de la congrégation. Lui n’est pas prêtre ou père. Autrefois, on l’appelait «frère», maintenant on dit «associé».

Nous l’avons joint dans la nouvelle demeure des Eudistes de Québec; ils ont emménagé dans une résidence privée pour aînés neuve érigée à l’arrière de l’église du Très-Saint-Sacrement, en Haute-Ville.

Lui-même a été éduqué dans les écoles Eudistes au Nouveau-Brunswick avant de s’engager en 1961. Les «belles années» : «On était 80.

À l’époque, la communauté religieuse s’occupait de paroisses sur la Côte-Nord, au Saguenay, dans le Bas-Saint-Laurent.

Et avait des écoles à Gatineau, à Halifax, à Québec, à Montréal, deux au Nouveau-Brunswick. Même une à Buffalo, se remémore-t-il.

Sauf que le gouvernement québécois a nationalisé l’éducation durant sa première décennie au sein des Eudistes. Les jeunes ont été de moins en moins nombreux à développer une vocation religieuse.

«On a décidé de quitter d’abord parce que ça nous coûtait trop cher», explique Normand Martin. «Et on n’était plus assez nombreux; on était rien que 20.»

Plus tard durant l’entrevue, il a corrigé. Ils sont maintenant 19, à la suite d’un décès. D’un âge certain, 14 sont autonomes, 5 vivent à l’infirmerie.

La communauté leur survivra, note M. Martin. Probablement pas ici. «Ici, les gens n’ont plus la vocation.»

Outre les Eudistes de Québec, il en dénombre 4 à Montréal et 1 à Gatineau. Il ajoute : 5 au Nouveau-Brunswick, 10 aux États-Unis, 7 aux Philippines, 1 au Venezuela…

Néanmoins, il laisse tomber : «Il y a encore beaucoup d’Eudistes.» À peu près 350, 400, évalue-t-il, dont la moitié en Colombie. En France et en Afrique, aussi“.

En France, ” en 1994, il y a encore 191 eudistes français2, et en 2016 ils sont 54. En France, ils vivent désormais en 2021 en huit petites communautés (Caen, Cosne-sur-Loire, Orléans, Paris, Rennes, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Malo, Versailles“, dont 10 à Saint-Malo-Paramé, qui regroupe les pères aînés, et 8 à Paris.

Ces prêtres s’occupent encore d’un séminaire interdiocésain, celui d’Orléans, et ont eu par le passé la charge du séminaire d’aînés à Vienne-Estressin – Luc Crépy, qui était encore provincial de France et d’Afrique des Eudistes (2001-2007) et pas encore évêque (du Puy, de 2015 à 2021, puis de Versailles) s’est occupé de son déménagement en Orléans, loin d’un passé tourmenté qui a fini par ressurgir.