Le diocèse de Paris cherche des artistes pour la réalisation du futur mobilier liturgique de la cathédrale

Voici le communiqué de l’archidiocèse :

Le diocèse de Paris annonce le lancement de deux consultations visant à sélectionner les artistes auxquels Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, confiera la conception et la réalisation du futur mobilier liturgique et des chaises de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

L’aménagement liturgique touche au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris dont la vocation depuis plus de huit siècles est de célébrer la liturgie et d’accueillir largement pèlerins et visiteurs venus du monde entier. C’est pourquoi Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a exprimé le souhait de pouvoir commander un projet d’ensemble cohérent pour l’aménagement liturgique de Notre-Dame, parmi plusieurs propositions.

Une première consultation portera sur les cinq éléments essentiels du futur mobilier liturgique de la cathédrale : l’autel, l’ambon, la cathèdre, le tabernacle et le baptistère.

Dès le 17 octobre, le diocèse lance un appel à candidatures qui permettra à l’archevêque de sélectionner, d’ici à la fin de l’année, trois à cinq candidats invités à présenter un projet.

Les candidats ainsi retenus présenteront leurs offres avant la fin du mois de mai 2023 et, en tenant compte des attributions de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (CNPA), Mgr Laurent Ulrich annoncera le nom de l’artiste lauréat à l’été 2023.

Les assises des fidèles – des chaises, selon le souhait de Mgr Laurent Ulrich – feront quant à elles l’objet d’une consultation distincte, auprès d’un nombre restreint de créateurs. L’aménagement des chapelles, en cours de réflexion, sera traité ultérieurement.

L’archevêque de Paris s’est entouré d’un Comité artistique qu’il préside. Ce comité est composé de représentants du diocèse, du ministère de la Culture, de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l’aménagement liturgique, du design, de la création artistique et des monuments historiques. Ce comité s’est réuni pour la première fois ce mardi 11 octobre. Il donnera un avis à l’archevêque afin de l’éclairer dans ses choix définitifs.