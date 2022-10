Nouveau lycée dans la diocèse de Nantes

Le samedi 8 octobre, à Savenay avait lieu l’inauguration du lycée Saint-François d’Assise, pour répondre à la demande croissante des familles sur les secteurs de Savenay, Pontchâteau et Blain, en plein essor démographique. L’Enseignement catholique de Loire-Atlantique a travaillé à la création d’un lycée polyvalent à Savenay dans la continuité du collège existant. La rentrée fut progressive dans ce nouvel établissement, puisque les premières classes de secondes ont été accueillies dès septembre 2021 sur le site du collège et sont entrées en classe de 1ère dans le nouveau lycée, accompagnés des élèves de 2nde.

Sous le patronage de saint François, ce nouveau lycée général et technologique, d’une capacité de 850 à 900 élèves, accueille des élèves de milieux sociaux et culturels variés pour répondre à toutes les familles, en fidélité au projet fondateur des Frères de Ploërmel et en lien avec les orientations éducatives de l’Enseignement Catholique du diocèse. Le chef d’établissement est Monsieur Pascal Guesdon, également directeur du collège St Joseph de Savenay, ce qui permet une cohérence et une continuité pédagogique dans le parcours des jeunes.

Le lycée se déploie sur une surface de 7000 m2, avec des bâtiments en forme de U s’ouvrant sur une cour préservant deux chênes centenaires.

Ce lycée d’un montant global de 20 500 000 euros (terrain, étude et construction des locaux) a pu être financé sur fonds propres de l’Enseignement Catholique pour un montant de 7 300 000 euros, par l’OGEC (Organisme de Gestion) de l’établissement à hauteur de 9 800 000 euros et grâce également au soutien du Conseil Régional pour un montant de 3 400 000 euros (dans la limite du montant autorisé par la loi).