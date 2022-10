L’Ecole de la Providence de Baure (Clermont en Chalosse)

Dans la dernière Gazette de la Fondation Kephas (n°41, Septembre 2022), la Fraternité Saint-Pierre évoque l’Ecole de la Providence de Baure de Clermont en Chalosse (40) fondée en 1962, il y a 60 ans, par l’abbé Noël Tibur, curé de la Paroisse jusqu’en 2003.

Au départ en retraite de l’abbé Tibur, la Fraternité Saint-Pierre est appelé par l’évêque de l’époque, Mgr Philippe Breton, pour reprendre l’apostolat paroissial, et reprend à ce moment-là également cette école indépendante (qui a l’époque était encore sous contrat avec l’Etat).

L’Ecole et le Collège (6è et 5è) compte une bonne cinquantaine d’élèves. L’aumônerie et la direction est assurée par un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre. Clermont est situé à 14 km de Dax.

Ecole de la Providence de Baure