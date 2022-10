Une militante de l’avortement à l’Académie pontificale pour la vie

Le Pape a nommé de nouveaux membres ordinaires et membres du conseil d’administration de l’Académie pontificale pour la vie. Parmi les premiers, l’économiste italo-américaine Mariana Mazzucato, partisane des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2030, a récemment fait l’éloge du discours pro-avortement d’une présentatrice de télévision américaine. C’était ce discours :

« Je me fiche que vous soyez chrétien, je me fiche de ce que dit la Bible, j’ai l’impression que c’est un spectacle de clowns assis là à essayer de déchiffrer ce que votre petit livre mythique a à dire sur ces questions politiques très réelles. Je ne crois pas au christianisme, ce qui signifie que vous n’avez pas à dicter la façon dont je vis ma vie en fonction de votre religion, je me fiche de ce que dit la Bible… Je me fiche de votre foutue religion. »