Même Le Canard enchaîné reconnaît le bide du rapport Sauvé

Même Le Canard enchaîné reconnaît, dans son édition à paraître demain, que le rapport de la Commission Sauvé a accouché d’une souris, alors que des mesures choc avaient été annoncées. Voici l’extrait d’un article publié dans cette publication qui tient lieu de Journal officiel de la République:

Croix de bois, croix de fer, l’Eglise ne roupille plus devant les cas de pédophilie. La preuve : en mars 2021, elle a annoncé la création d’un Tribunal pénal canonique national qui dépote. De messes basses en conciliabules avec le Vatican, sa mise en place vient d’être reportée pour la troisième fois, à Pâques ou à la Trinité (…) Ça commence bien, pour un machin censé dépoussiérer – et accélérer – des procès canoniques qui ressemblent aujourd’hui à une vaste blague (la justice des hommes, elle, peut condamner les curés à de la taule, mais pas les défroquer). Il y a un an, la commission Sauvé, qui avait révélé l’ampleur délirante des violences sexuelles dans l’Eglise, avait pourtant recommandé de mettre en place cette instance « sans délai ». Même rythme ébouriffant pour l’indemnisation des victimes : plus de 1 500 d’entre elles ont saisi l’une des deux commissions mises en place par les mitrés dans la foulée du rapport Sauvé. Mais, fin septembre, seules 23 indemnisations avaient été versées, pour des sommes allant de 8 000 à 60 000 euros. Grand seigneur.