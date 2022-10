Le scandale Mgr Santier éclabousse Mgr Blanchet (et la CEF)

[…] L’épiscopat est très embarrassé par cette affaire et à double titre. Le premier est qu’elle touche pour la première fois en France le comportement personnel d’un ancien prêtre, devenu évêque. Et non plus, comme ces dernières années, la couverture de prêtres pédophiles par des évêques. Et à un second titre : elle dévoile une forme de couverture de l’affaire Santier par le vice-président de l’épiscopat lui-même, Mgr Dominique Blanchet, 56 ans, qui a remplacé Mgr Santier à Créteil.

Il se trouve en effet qu’une fois le signalement déposé en 2019 par les plaignants, Mgr Santier a été convoqué par l’archevêque de Paris, hiérarchiquement supérieur. Mgr Santier a alors reconnu les faits devant Mgr Aupetit qui a engagé la procédure romaine conduisant le pape à accepter la démission de Mgr Santier en janvier 2021. Pour l’Église en effet, manipuler le sacrement de confession, fondée sur la confiance du fidèle envers le prêtre, est l’une des plus graves fautes que puissent commettre un prêtre et l’une des plus lourdement sanctionnées. Mais c’est là qu’un scandale dans le scandale s’installe : l’évêque de Créteil, dans sa lettre publique d’adieu au diocèse en juin 2021 cache aux fidèles la vraie raison de son départ :