Mgr Santier : cinq nouveaux signalements dans la Manche, Mgr Lebrun reçoit une victime

Cinq nouvelles victimes se sont faites connaître pour dénoncer des “faits commis sur elles alors qu’elles étaient jeunes adultes“, indique ce vendredi 21 octobre la Presse de la Manche. Alors, Mgr Santier était prêtre à Coutances.

Mgr Lebrun – chargé du dossier en tant que métropolitain de Rouen – a reçu l’une de ces victimes et affirme avoir fait deux signalements, un au dicastère pour la Doctrine de la Foi, au Vatican, et un autre au procureur de la République. Il a exprimé “toute sa compassion et sa colère devant ces faits impensables“.

Cela signifie aussi que Mgr le Boulc’h, évêque de la Manche depuis 2013, n’est plus en charge de ce dossier – il a hérité cependant du suivi de l’Ecole de la Foi et de la communauté Réjouis toi, fondée par Mgr Santier en 1977 – un prêtre de cette communauté a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de moeurs graves, en 2003 et 2013.

Néanmoins, il apparaît que les habitants de la Manche, et les diocésains de Créteil et de Luçon ne sont pas au bout de leurs peines…