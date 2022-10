Prise de soutane et tonsures au Séminaire Saint-Pierre (FSSP)

Ce samedi 22 octobre, Mgr Haas a remis la soutane et tonsures 21 séminaristes du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad :

Le samedi 22 octobre, dans la collégiale de Lindau, Mgr Wolfgang Haas, archevêque de Vaduz, a célébré la cérémonie des tonsures et prises de soutane pour 21 séminaristes de deuxième année. Il y avait quatorze francophones : cinq Espagnols, quatre Français, deux Italiens, un Portugais, un Suisse et un Vénézuélien. Et sept germanophones : deux Allemands, deux Croates, un Brésilien, un Suisse et un Tchèque.