Emission Terres de Mission du 23/10/2022

Eglise universelle : Rome ou Babel ? Pour un christianisme universaliste et enraciné

Laurent Dandrieu s’est attaché dans un ouvrage très argumenté et très riche, “Rome ou Babel – Pour un christianisme universaliste et enraciné”, à articuler la vocation universelle du catholicisme et, néanmoins, son respect des nations et des cultures particulières. Il dénonce ici l’erreur fondamentale qui consiste à confondre la grâce et la nature, le surnaturel et le naturel.

Eglise en France : Méditations quotidiennes

Jésuite, le père Jean-François Thomas renoue avec un genre qui eut son heure de gloire, celui des méditations quotidiennes au rythme de l’année liturgique. Il publie aujourd’hui un premier volume “Méditations quotidiennes – Automne” et nous présente les auteurs ecclésiastiques, mais aussi profanes, dont il s’est inspiré pour composer ce précieux opuscule.

Eglise en Marche : Bénédiction de l’oratoire Saint-Michel et Saint-Georges

Le 29 septembre a eu lieu la bénédiction de l’oratoire Saint-Michel et Saint-Georges dans les nouveaux locaux de SOS Chrétiens d’Orient. L’occasion pour son directeur général, Benjamin Blanchard, de dresser un bilan des actions menées depuis 9 ans et de présenter les actions en cours.