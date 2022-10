Cogolin (Var) : la Libre Pensée veut déboulonner saint Maur, la municipalité résiste

Après les Sables d’Olonne – où la Libre Pensée s’attaque à Saint Michel, défendu mordicus par la mairie, le département, les parachutistes tout récemment et la population qui s’est prononcée pour son maintien, la Libre Pensée – dont le nom est visiblement un oxymore – s’attaque à la statue de saint Maur, érigée sur un rond-point de la ville de Cogolin, dans le Var, en 2018, ainsi qu’à une autre statue, de la Vierge Marie, chemin des Anges, érigée en 2013 sous la mandature Senequier.

La justice avait estimé en 2021 que les deux statues étaient bien religieuses et n’avaient rien à faire sur l’espace public – en octobre 2022, ce jugement a été confirmé en appel. La municipalité, dont le maire est toujours Marc-Etienne Lansade comme au moment de l’érection et de la bénédiction de Saint Maur – il a cependant quitté le RN en 2017 et soutenu Eric Zemmour en 2022, a annoncé qu’elle déplacerait la statue rue Carnot, persistant et signant pour son implantation dans le centre-ville au nom de l’identité locale et provençale.

Du reste, près de 35.000 personnes ont soutenu la pétition lancée par le maire Marc-Etienne Lansade en 2021 pour le maintien de ces statues : “ma motivation vient de l’attaque surréaliste d’une association de défense, prétendument laïque, qui a décidé de porter devant le Préfet en 2018, puis en justice la même année, la présence de statues sur le territoire de la commune de Cogolin, dont je suis le Maire, jugée en opposition avec l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat, qui met en œuvre le principe de neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes.

Le tribunal administratif saisi a décidé de donner raison à cette association, qui ne connaît ni notre ville, ni ses traditions, et dont le seul objectif est de nous couper de notre Histoire. Car sans être historien, je peux affirmer que notre pays, notre région et la ville de Cogolin sont, par leur Histoire, des terres judéo-chrétiennes et que :

Oui, il y a des églises, des croix, des saints et bien d’autres figures de cette Histoire qui ornent nos villes, nos villages et nos campagnes.

Oui, il y a des fêtes votives, plébiscitées par nos habitants comme par nos visiteurs, issues de cette Histoire et qui font notre patrimoine.

Oui, nous continuerons d’honorer cette Histoire, de la faire vivre et de la porter afin qu’elle reste le ferment de ce qui est notre Présent, et de ce qui sera notre Avenir”.

Le député RN Philippe Lottiaux s’est prononcé contre le déboulonnage de la statue. Comme il l’explique à Var-Matin, “je n’ai pas tout l’historique de cette statue” [N.D.L.R. : notamment le fait que cette représentation du saint patron n’existe que depuis 2018], et si elle n’a, effectivement pas une grande “antériorité, reconnaît le député, ce qui me gêne dans cette histoire, c’est la contestation de nos racines civilisationnelles: on ne peut les nier. C’est une lutte avérée contre notre patrimoine, sous prétexte de laïcité à la mode 1905. Ça s’apparente un peu à du wokisme, où il n’y a plus de spécificités, plus de frontières”.

La Libre Pensée veut enfermer saint Maur dans l’église

“Robert Oller, président de la Fédération varoise de la pensée, a pris connaissance de la volonté municipale, malgré la décision de justice. “Le jour où la statue sera déplacée, on refera un courrier au maire de Cogolin, avec copie au préfet“, analyse-t-il sobrement”. Ce qui s’apparente à un recours gracieux, qui est la première étape avant un recours contentieux – en justice.

La place de cette statue alors? “Dans l’enceinte de l’église“, et pas au-delà, affirme le “libre-penseur”. La date est l’alpha & l’omega de cette ligne de pensée: “Tout ce qui est de l’ordre du symbole avant 1905, est conservé. Il n’y a aucun problème“.

Etrange conception de la liberté de pensée, si elle ne s’appuie que sur le gouvernement des juges…