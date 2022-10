Une autre nomination troublante à l’Académie pontificale pour la vie

Les nominations désarçonnantes et équivoques se poursuivent au sein de l’Académie pontificale pour la vie. Riposte catholique en avait parlé concernant celle de Mgr Philippe Bordeyne, design au conseil de cette institution. Maintenant on apprend que Sheila Dinotshe Tlou, originaire du Botswana, dont elle été ministre de la Santé de 2004 à 2008 et figure « clé » dans la question de la prévention du sida, a également défendu le contrôle artificiel des naissances. Encore une nomination en contradiction avec ce que l’Église enseigne, et ce dans cette confusion qui brouille davantage la mission et les positions constantes du magistère romain.

Source: Catholic News Agency