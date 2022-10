Mgr Santier, alors évêque de Créteil, était en très bon terme avec l’imâm tendance Frère Musulman de Créteil. Joachim Véliocas avait filmé le muezzin que ce délinquant sexuel avait invité dans la cathédrale à psalmodier la sourate sur Marie niant la paternité divine du Christ, avant que l’imâm radical ne parle du “prophète” Mahomet devant l’Autel… Quand on ne croit plus en rien, tout est possible :