Rome: vêpres pontificales à l’église du Panthéon en présence du cardinal Zuppi

Dans le cadre du Pèlerinage Ad Petri Sedem, des vêpres pontificales ont été célébrées à Sainte-Marie des martyrs (l’église du Panthéon de Rome), en présence du cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne et président de la conférence épiscopale italienne, que l’abbé Barthe, aumônier du pèlerinage, a remercié. Un nonce apostolique émérite, Mgr François Bacqué, était également présent. L’abbé Barthe a prié pour que le pèlerinage porte des fruits. Le cardinal Zuppi a prononcé une petite allocution en référence au lieu et à la situation de l’Église et du monde. Il a aussi a cité le Pape Benoît XVI. Les vêpres ont ensuite été célébrées en l’honneur des apôtres Simon et Jude, traditionnellement fêtés le 28 octobre. La cérémonie s’est déroulée en présence d’un grand nombre de fidèles, de prêtres et de séminaristes, et même de curieux qui ont apprécié la beauté de la cérémonie et la mise en valeur de l’édifice auquel elle participe.