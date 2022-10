Pèlerinage Ad Petri Sedem: messe à la chaire de Saint-Pierre

Mgr Marco Agostini, cérémoniaire et membre de la Secrétairerie d’État, a centré son homélie sur le lien entre l’architecture de la basilique et le Siège pétrinien. La messe a été célébrée en présence de 200 consacrés et de 1500 fidèles.

« Trône de la vérité, siège de la charité », a ainsi rappelé Mgr Agostini en citant Saint Ignace d’Antioche, un des Pères apostoliques qui a vécu au 2ème siècle de l’ère chrétienne. Il rappelle le lien entre le martyr de Pierre et le fondement de l’Église romaine, saint Ignace ayant été lui-même martyr à Antioche. Mgr Agostini a également rappelé le caractère de Sacramentum caritatis de l’Eucharistie.