Dans la lettre de Novembre 2022 de la Confraternité Saint-Pierre, l’abbé Hubert Bizard, FSSP, évoque les âmes du purgataoire pour lesquelles nous devons prier tout particulièrement en novembre :

Chers amis membres de la Confraternité,

Chaque jour à la messe l’Église prie pour ses enfants encore en purgatoire en demandant pour eux “le lieu du rafraîchissement et de la paix”.

Le catéchisme nous enseigne en effet que “ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après la mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie de Dieu” (CEC 1054).

C’est pourquoi au mois de novembre tous les ans nous sommes invités également, de manière plus insistante, à offrir quelques prières supplémentaires à l’intention de ces âmes encore dans l’attente. Un jour, ce sera notre tour, n’est-ce pas ? Et rapidement après notre décès, soyons humbles et réalistes, nous tomberons très vite dans l’oubli. Qui alors continuera à demander pour nous à Dieu de nous ouvrir les portes du ciel ? Qui méritera pour nous ici-bas, par le jeu de la communion des saints, ce que nous ne pourrons plus mériter au purgatoire ?

L’Église.

Elle est notre mère et elle n’oubliera jamais ses enfants dans sa prière liturgique. Chaque jour par la célébration de la messe, elle fera couler sur nos âmes souffrantes le Sang de Notre-Seigneur, véritable rosée rafraichissante pour tempérer les flammes de l’expiation et ouvrir les portes du ciel.

Les fidèles également, de manière plus générale, continueront comme nous le faisons aujourd’hui à prier et à faire prier pour les âmes du purgatoire “oubliées”. C’est un devoir de charité fraternelle.

Et puis pour vous, chers membres de la Confraternité, chaque mois vous bénéficierez des grâces de l’autel des prêtres de notre petite Fraternité qui sont près de 350 aujourd’hui. Et plus nombreux l’année prochaine ; et plus nombreux encore si Dieu veut, l’année d’après… Si nous restons fidèles à notre vocation originelle.

Chaque mois en effet, une messe est tout d’abord offerte à vos intentions (par les chapelains respectifs des différents groupes linguistiques de la Confraternité). A cette messe mensuelle, il faut ajouter la prière à l’autel des prêtres de la FSSP qui sont invités à ne pas vous oublier. Et enfin, le 5 du mois de novembre (ou un jour proche de cette date), tous les prêtres de notre Fraternité sont cette fois-ci non plus invités, mais tenus de célébrer une messe de Requiem pour les membres défunts de la FSSP et de la Confraternité.

Que de grâces !

Prions donc bien les uns pour les autres dans notre petite Confraternité Saint-Pierre ; sans oublier ce mois-ci ceux qui nous ont déjà quittés. Ils seront, une fois au ciel, de bons avocats pour nous.

La messe mensuelle à votre intention sera célébrée le jour de la Toussaint.