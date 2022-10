Un bilan du 11è Pèlerinage Ad Petri Sedem

Sur le Forum Catholique, l’abbé Claude Barthe publie un bref bilan du Pèlerinage ad Sedem Petri dont il est l’aumônier :

Voici un bref aperçu du pèlerinage ad Sedem Petri (organisé par le Coetus Internationalis Summorum Pontificum,CISP), le 11ème, qui s’est déroulé à Rome du vendredi 28 octobre, fête des SS Simon et Jude, au dimanche du Christ-Roi, avec un nombre inattendu de pèlerins et de clercs, qui en a fait la plus grosse “édition” de cette peregrinatio depuis celle de 2017 à l’occasion des dix ans du Motu Proprio.

Le vendredi, le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, président de la Conférence Episcopale Italienne, a présidé avec aisance les Vêpres pontificales au Panthéon, organisées par l’Institut du Bon Pasteur.

Le samedi, après l’adoration eucharistique, organisée par l’Institut du Christ-Roi à Saint-Celse, la procession a traversé le Pont Saint-Ange et remonté la via della Conciliazione pour arriver à Saint-Pierre, où la messe solennelle a été célébrée par Mgr Agostini, en présence du cardinal Brandmüller.

Et le dimanche, l’église paroissiale de la Trinité des Pèlerins, confiée à la Fraternité Saint-Pierre, a paru exploser du fait d’un nombre d’assistants que n’avait jamais connu cette église, venus assister à la messe solennelle du Christ-Roi célébrée par Mgr Descourtieux.

Le pèlerinage avait été précédé le vendredi d’une Rencontre Pax liturgica, la 7ème. Parmi les moments forts de cette rencontre : le vaticaniste Aldo Maria Valli, ancien biographe du cardinal Martini, a raconté de manière très émouvante comment la découverte du rite traditionnel avait changé sa vie.

Dieu seul connaît les grâces qu’il accorde lors d’une pieuse manifestation, mais la grâce la plus visible n’a-t-elle pas été que ce pèlerinage romain ait lieu?

Vêpres pontificales au Panthéon

Adoration eucharistique à Saint-Celse

Procession à Saint-Pierre

Messe à Saint-Pierre

Messe de clôture à la Trinité des Pèlerins

Colloque Pax Liturgica