Le livre La Messe Catholique, de Monseigneur Schneider vient de paraître

Le sujet de la liturgie, de la messe est devenu de plus en plus brûlant au cours des dernières décennies. Il agite les esprits des clercs et ceux des laïcs, partisans de la réforme conciliaire ou adeptes de la liturgie traditionnelle.

Monseigneur Schneider place le débat à son juste niveau, s’attachant à approfondir la réalité du mystère eucharistique à la lumière de l’Écriture sainte et de la Tradition de l’Église.

La richesse doctrinale de ce travail n’est surpassée que par sa profondeur spirituelle.

Tous ceux qui aiment la liturgie, la messe, l’Église et sa Tradition tireront, en ces temps de confusion générale, grand profit de cette lecture à la fois très argumentée, profondément surnaturelle et néanmoins abordable.