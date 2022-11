Matteo Zuppi aurait participé au pèlerinage Summorum Pontificum en vue du Conclave

Le blogue Monday Vatican évoque le document de travail de l’étape continentale européenne du Synode sur la synodalité, présenté le 27 octobre. Il s’agit d’un document ouvert, plein de citations des synthèses des conférences épiscopales. Il se caractérise par un ton généralement optimiste, même lorsqu’il évoque les inévitables critiques qui sont apparues. Concernant la liturgie, il écrit :

Il y a ensuite la question liturgique. Nous notons le besoin de paix liturgique, ainsi que le désir d’avoir plus de formes de liturgie. Mais peut-il y avoir une paix liturgique lorsque la liturgie traditionnelle est soudainement marginalisée et définie comme un instrument de division ? L’Église a toujours travaillé par synthèse, sans jamais partir de zéro, et même les concessions faites au rite ancien par Benoît XVI étaient dans l’esprit de maintenir une synthèse. Aujourd’hui, cependant, il y a un risque d’une nouvelle division. Les cardinaux sensibles à cette question, comme le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, le savent et cherchent une solution. M. Zuppi, qui n’est certainement pas un traditionaliste, a participé au pèlerinage Summorum Pontificum. D’aucuns pourraient considérer qu’il s’agit d’une démarche en vue du Conclave. Si tel est le cas, cette démarche crée un problème qui doit être examiné.