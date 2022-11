Cardinal Burke : “il n’est tout simplement pas vrai que la liturgie réformée est la seule forme valide du rite romain”

Notre confrère Le Salon Beige reprend des propos du cardinal Burke dans une interview au National Catholic Register :

Le préfet émérite de la signature apostolique a déclaré que cela se passait “malgré les difficultés et même la persécution” inspirées par Traditionis Custodes et les Responsa ad Dubia. Mais le cardinal Burke a souligné qu’en tant que “motu proprio”, Traditionis Custodes n’a pas une force suffisante car il n’a d’autorité que dans la mesure où il est fondé sur des motifs justes. Il a ajouté que les motifs du décret, et la lettre du pape François aux évêques qui l’accompagnait, “ne sont pas vrais et justes” lorsqu’ils sont pris ensemble, et il a donné ses raisons.

La première est qu’il n’est “tout simplement pas vrai” que la liturgie réformée est la seule forme valide du rite romain. Il a souligné que, comme l’ont reconnu les papes Saint-Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, l’Usus Antiquior n’a “jamais été supprimé” et, en fait, a continué à être célébré depuis l’époque de la promulgation du Missel du pape Saint-Paul VI.

Le cardinal Burke a déclaré qu’il est “contraire à la raison et à la saine théologie liturgique d’affirmer qu’une forme du rite romain célébrée sans interruption pendant quelque 15 siècles n’est plus une forme valide du rite romain”.