Extrait de l’homélie de Mgr de Moulins-Beaufort, ce matin à Lourdes :

[…] Nous n’avons pas à vivre obnubilés par la mort mais tournés vers la vie plus vivante encore qui vient vers nous.

Puisque nous sommes appelés à vivre pour toujours, le mariage n’est pas seulement une manière de surmonter la mort et d’assurer la continuité des sociétés humaines ; la différence entre l’homme et la femme n’est pas seulement une affaire de domination sociale et de reproduction à maîtriser. Elle rend possible, cette différence, une relation d’émerveillement et de service, où chacun aide l’autre à porter du fruit pour toujours, en commençant par ici-bas.

Puisque nous sommes appelés à vivre pour toujours, la vieillesse n’est pas seulement ni d’abord une déchéance. Elle est une étape à vivre, dans le lent façonnement de nos existences. Une étape dont nous ne maîtrisons pas les conditions, une étape qui nous rend davantage dépendants des autres. Une étape qui peut être très douce pour certains et très douloureuse ou très humiliante pour d’autres, lorsqu’une personne ne peut plus reconnaître les siens ou ne peut plus être tout à fait reconnue des siens. Elle est un temps à vivre, pour que nous nous aidions mutuellement à devenir plus humains. Elle vient briser nos projets de réussite, de repos, parfois de manière dramatique. Mais nous pouvons nous entraider pour grandir dans la foi en la beauté de chaque personne humaine. Les soignants nous en donnent souvent l’exemple.

Puisque nous sommes appelés à vivre pour toujours, la mort qui tente nos sociétés comme une manière de mettre fin à des difficultés qu’elle ne peut porter, la mort prend une signification nouvelle. Elle n’est pas l’anéantissement de tout ni une rupture insurmontable. Mourir n’est jamais purement passif, mourir est un acte, un acte de passage et de remise de soi. Nous pouvons nous y préparer et aussi nous accompagner les uns les autres. Et la mort indique dramatiquement que nous, les humains, pouvons accéder à ce qui est plus grand que nous mais à quoi notre être tout entier aspire. […]