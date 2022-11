Un diocèse de New York placé sous surveillance de la justice

La justice de l’Etat de New York a annoncé mardi un accord juridique avec le diocèse catholique de Buffalo pour mettre sous surveillance des prêtres soupçonnés d’abus sexuels, après des décennies de scandales et d’omerta de l’Eglise américaine.

En décembre 2019, le pape François avait annoncé la démission de Mgr Richard Malone, évêque de Buffalo, seconde ville de l’Etat de New York, mis en cause pour sa gestion d’un scandale de pédophilie.

A la suite d’enquêtes dans les huit diocèses de l’Etat et d’une plainte en novembre 2020 du procureur générale de New York Letitia James, le diocèse de Buffalo et ses prêtres — soupçonnés « de manière crédible » d’abus sexuels ou de complicité — vont devoir se soumettre dorénavant au contrôle de responsables judiciaires et policiers. Les audits seront chapeautés par une ancienne cadre de la police fédérale (FBI), Kathleen McChesney, spécialiste des scandales sexuels au sein de l’Eglise catholique américaine.

L’Eglise catholique de Buffalo, qui représente 600.000 paroissiens, va se plier au « contrôle et à la responsabilité » de la justice étatique new-yorkaise, a écrit Mme James.

Les deux anciens évêques de Buffalo, Richard Malone et Edward Grosz, ne pourront plus jamais exercer de fonctions dans des oeuvres de charité religieuses ou laïques à New York.