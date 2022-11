Abbaye Notre-Dame des Neiges (07) : les moniales de Boulaur prennent le relais

Nous l’avions annoncé – les trappistes qui tiennent depuis 172 ans l’abbaye de Notre-Dame des Neiges, qui dépend du diocèse de Viviers – passeront le relais le 1er décembre prochain aux moniales cisterciennes de Boulaur dans le Gers, qui cherchaient à essaimer.

Le dernier abbé de Notre-Dame des Neiges communique à ce sujet

”

Notre Dame des Neiges ce 1er Novembre 2022,

Fête de tous les saints

Chers frères et sœurs en la vie religieuse,

Comme beaucoup le savent déjà, mais la chose est désormais officiellement engagée, le monastère de Notre Dame des Neiges au diocèse de Viviers, Ardèche) change de mains.

A partir du 1er Décembre, première fête liturgique de Saint Charles de Foucauld, les sœurs cisterciennes de Sainte Marie Boulaur (Diocèse d’Auch, Gers), fondent une nouvelle communauté en lieu et place des frères trappistes. La célébration de cette fondation aura lieu à 15h 30 et sera présidée par Monseigneur Jean Louis Balsa, Evêque de Viviers.

Les frères de Notre Dame des Neiges sont dispersés dans différentes communautés cisterciennes. Le Chapitre Général de L’Ordre cistercien de la Stricte observance à prononcé, le 21 septembre dernier, la dissolution de la communauté qui avait été fondée en 1850 par l’abbaye d’Aiguebelle (diocèse de Valence, Dôme).

La communauté légalement reconnue devant le Conseil d’État est donc désormais en cours de dissolution. Les biens fonciers, immobiliers et mobiliers, font l’objet d’une donation globale de l’ancienne à la nouvelle communauté.

Il faut donc, à partir de ce 1er décembre 2022, rayer de vos listes la « communauté des cisterciens de Notre Dame des Neiges ». (Ordre des cisterciens de la Stricte Observance). Ce sont les cisterciennes de Boulaur à Notre Dame des Neiges (Ordre de Cîteaux), qui prennent le relai.

Les coordonnées du monastère restent les mêmes.

La supérieure (Prieure conventuelle, nommée par l’Abesse fondatrice de Boulaur, Mère Emmanuelle Desjobert) est Mère Anne Dugas. Les fondatrices sont au nombre de huit et un noviciat est en mesure d’être ouvert dès que les candidates se présenteront… L’hôtellerie monastique ré-ouvrira le 30 décembre 2022.

Merci de rendre grâce avec nous pour la vie monastique vécue depuis 172 ans sur le plateau ardéchois et qui a permis de donner à l’Église Saint Charles de Foucauld… et quelque autres moins connus, que nous célébrons en ce jour. Merci d’appeler avec nous, et tous les saints les bénédictions de Dieu sur la nouvelle fondation.

Je tiens à souligner que dans les « angustia temporum », sur lesquelles Saint Charles de Foucaul à souvent médité à la suite d’Isaïe, cette transmission de patrimoine et de flamme entre une communauté masculine ancienne et une communauté féminine plus jeune, est une grâce réelle de communion et de joie qui donne de l’espérance.

Tous ensemble nous pouvons rendre grâce