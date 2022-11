Encore un (Blois)

L’abbé Pierre Cabara, curé de Vendôme, a été suspendu par son diocèse et interdit de ministère paroissial le temps d’une enquête canonique pour agression sexuelle sur mineur, a annoncé le diocèse.

Les faits sont prescrits pour la justice civile. Comme le rappelle Xavier Arnaud sur le Forum catholique, l’abbé Pierre Cabara, ordonné en 1988 a été aumônier des scouts unitaires de France.

Il a été

Aumônier en établissement scolaire en 1991-1993

Aumônier des Jeannettes (SUF) de 1993 à 2000

Consulteur au service diocésain des vocations à Blois de 1993 à 1999

Vicaire épiscopal de 1999 à 2003

Délégué épiscopal à l’initiation chrétienne

Adjoint à la pastorale du directeur de l’enseignement diocésain de Blois en 2005-2006

Ceremoniaire diocésain et aumônier des étudiants (idem)

Aumônier général des scouts unitaires de France depuis 2005 à 2011

Il a été avant 2015 aumônier du collège Notre Dame des Aydes à Blois et du collège la Providence

Curé de Vendôme (La Madeleine et Notre Dame des Rottes), Pezou, la Ville aux Clercs depuis 2015, il a été déchargé en septembre 2017 du service diocésain des vocations

En 2021 il était doyen du vendômois et faisait partie de la commission diocésaine d’art sacré, membre du collège des consulteurs et du conseil presbytéral

En 2021 il était aussi aumônier du lycée Notre Dame de Vendôme d’après l’annuaire diocésain (p.133)

Message de Mgr Batut aux catholiques du diocèse de Blois, le 13 novembre 2022 :

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du communiqué suivant :

À la suite d’un témoignage reçu par la cellule d’écoute, Mgr Batut évêque de Blois a fait un signalement auprès du procureur. L’abbé Cabarat, curé des paroisses de Vendôme, a fait l’objet d’une convocation pour « soupçon d’agression sexuelle sur mineur ».

Les faits incriminés étant prescrits, l’action de la justice civile s’arrête. L’action de la justice canonique – justice de l’Église- a débuté.

Mgr Batut a appris cette nouvelle avec une profonde tristesse. Il tient à exprimer avant tout sa compassion à l’égard de toute personne victime et de leur souffrance. Il condamne avec la plus grande fermeté tout fait d’agression sexuelle et d’abus tout en sachant que rien ne peut totalement réparer les blessures causées.

À titre conservatoire c’est-à-dire pendant le temps de l’enquète, il a été demandé à l’abbé Cabarat de quitter de toutes ses missions actuelles et de ne plus exercer de ministère public.

Mgr Batut a nommé le Père Martin Adanke administrateur des paroisses de Vendôme jusqu’à la fin de l’année pastorale, et le Père Didier Boulay doyen provisoire du Vendômois.

Si un témoin désire partager un propos qui relève de la cellule d’écoute, il peut le faire auprès de la cellule d’écoute et d’accueil du diocèse de Blois.

Mgr Batut invite tous les catholiques à s’engager avec détermination dans la prière et dans l’action contre toutes les formes d’abus et d’emprise.

Messages aux catholiques :

Chers frères et sœurs,

L’abbé Pierre Cabarat, prêtre du diocèse de Blois et curé-doyen des paroisses de Vendôme, a fait l’objet d’une convocation de police à la suite d’un témoignage à charge sur des violences de nature sexuelle sur mineur, témoignage reçu par la cellule d’écoute du diocèse. Comme le demande la loi, j’ai aussitôt transmis l’information au Procureur.

L’affaire a été classée sans suite parce que la plainte concerne des faits qui sont prescrits par la justice civile. Mais un classement sans suite n’est pas une relaxe – c’est-à-dire une déclaration de non-culpabilité.

Ainsi, même si l’enquête civile est close, le droit de l’Église prévoit d’engager une procédure canonique en pareil cas : j’ai donc pris la décision de saisir la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et de demander l’ouverture d’un procès canonique. Il est nécessaire que toute la lumière soit faite.

De la même manière qu’un procès civil, un procès canonique exige le secret de l’instruction et le respect de la présomption d’innocence. Vous comprendrez donc qu’il ne soit pas possible de développer davantage les éléments de cette affaire.

Dans ces conditions, je prends acte que l’abbé Pierre Cabarat est empêché de continuer à exercer son ministère, a fortiori dans le contexte actuel où les chrétiens sont légitimement choqués de voir des prêtres mis en cause célébrer les sacrements.

J’ai donc décidé de nommer le Père Martin Adanke administrateur des paroisses de Vendôme jusqu’à la fin de l’année pastorale et le Père Didier Boulay doyen du Vendômois par intérim. Je les remercie l’un et l’autre pour leur disponibilité.

Dans un premier temps, j’ai prévenu moi-même les paroissiens de Vendôme en allant à leur rencontre lors des messes dominicales des 12 et 13 novembre.

Je recommande à votre prière le prêtre mis en cause, les personnes victimes, et tous ceux qui souffrent. Je me tiens à la disposition de ceux qui souhaiteront dialoguer avec moi, mesurant le choc que représente pour vous tous cette information qui m’a bouleversé.

Prions les uns pour les autres, et spécialement pour les prêtres et les paroissiens de Vendôme. Tenons tous ferme dans l’espérance qui « ne déçoit pas » (Romains 5, 5).