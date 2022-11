Abus dans l’Église: le cardinal Poupard mis en cause ?

Les affaires sont abordées sur quelques blogs. Mais, visiblement, elles courent depuis plusieurs années: le cardinal Poupard aurait commis des abus allant de l’exhibitionnisme devant mineurs à des comportements dits « déplacés ». Tous ces faits auraient fait l’objet de tentatives de traitement pénal ou canonique, mais sans aboutir à la mise en œuvre de procédures ou des sanctions.

Citons ce blog qui fait lui-même référence à un blog italien et parle de « rumeurs persistantes »:

Le premier est la plainte déposée à l’encontre du cardinal Poupard le 1er août 2006 pour exhibitionnisme sexuel devant mineurs de moins de 15 ans qui a fait l’objet d’un classement sans suite notifié par le Procureur de la République de Rennes le 26 novembre de la même année. Motif invoqué : « Infraction insuffisamment caractérisée ».

Cela n’a pas empêché les plaignants, dix ans plus tard, exactement le 14 octobre 2016, de transmettre le dossier à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par l’intermédiaire de Mgr Rey évêque de Fréjus-Toulon. Le 10 février 2017 cette instance faisait connaître sa décision de “classer“ à son tour, estimant qu’elle « ne peut établir avec certitude morale l’intention du cardinal ». L’affaire en est donc restée à ce stade, au grand mécontentement des familles concernées.

Le deuxième fait est une lettre adressée le 23 février 2020, au pape François et revenant sur une rencontre de 2013. On peut lire : « J’avais été reçu par son Em. le cardinal Paul Poupard à son domicile romain. (…) Mon épouse (…) alors ma fiancée, m’accompagnait lors de cet entretien. Nous avons alors été victimes de son comportement déplacé et choquant.» Trois mois après les faits le signataire s’était plaint, auprès de l’intéressé, de « gestes inappropriés et de familiarité déplacées, sans obtenir la moindre réponse. Dans les années suivantes, le couple a eu des échos de faits approchants sur plusieurs décennies et a été marqué de voir le cardinal encore honoré fin 2019 et début 2020 lors de plusieurs événements ecclésiaux, il écrivit donc à Rome en 2020. La nonciature accusa réception. Pas d’autre nouvelle à ce jour et aucune réponse de Rome.