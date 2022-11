Le plus grand chapelet du monde est au Liban

L’ordre maronite libanais est en train d’achever le plus grand chapelet du monde, à Deir El Ahmar au Liban, à 30 km de la frontière syrienne.

“Le plus grand chapelet du monde, le Rosaire du Liban, est en voie d’achèvement dans le nord du Liban, à Deir El Ahmar, à une trentaine de kilomètres de la Syrie. La structure fait 600 mètres de long, avec 59 perles de béton destinées à être de petites chapelles – 4,90 mètres de long et 3,50 mètres de large – où les fidèles peuvent s’arrêter pour prier.

Les pèlerins traversent chaque perle, tout en récitant le chapelet sur un chemin qui mène à une grande croix. Ces 59 perles illuminées doivent encore être décorées ; à terme, la boucle de 600 mètres brillera la nuit et sera visible depuis le ciel.Le terrain appartient à l’ordre maronite libanais qui y a construit un monastère en 2006, et dépend de l’éparchie de Baalbeck-Deir El Ahmar. Le projet du chapelet a été annoncé depuis plusieurs années et les premiers coups de pioche ont été donnés en 2008.

La ville de Deir El Ahmar abrite 14 églises dont celles de Mar Youssef (Saint Joseph), Saydet El Z’our et Mar Yohanna (Saint Jean). Derrière Deir El Ahmar se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de Beshouat (Saydet Beshouat) qui fut longtemps un haut lieu de pèlerinage où se produisirent plusieurs miracles attribués à la Vierge Marie”, décrit la FSSPX.