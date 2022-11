Traditionis Custodes : quelques restrictions dans le diocèse de Novare

Communiqué sur l’application dans le diocèse de Novare (Italie) du Motu Proprio Traditionis Custodes :

La publication, le 16 juillet 2021, du Motu Proprio Traditionis custodes (TC), rappelle que l’Évêque diocésain a la compétence et le devoir de garder et de promouvoir la vie liturgique du Diocèse, en communion avec le Siège Apostolique. En effet, il se lit comme suit :

« L’Évêque diocésain, en tant que modérateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique dans l’Église particulière qui lui est confiée, est chargé de régler les célébrations liturgiques dans son propre diocèse. Par conséquent, il est de sa compétence exclusive d’autoriser l’utilisation du Missale Romanum de 1962 dans le diocèse, suivant les directives du Siège Apostolique “. (CT, art. 2).

La lettre d’accompagnement du Motu Proprio explique le sens de l’intervention du Pape avec cette considération :

« Cette faculté a été interprétée par beaucoup au sein de l’Église comme la possibilité d’utiliser librement le Missel romain promulgué par saint Pie V, déterminant un usage parallèle au Missel romain promulgué par saint Paul VI ».

Le pape François ajoute ensuite :

“Mais je suis néanmoins attristé par une utilisation instrumentale du Missale Romanum de 1962, de plus en plus caractérisée par un rejet croissant non seulement de la réforme liturgique, mais du Concile Vatican II, avec l’affirmation infondée et insoutenable qu’il a trahi la Tradition et la « vraie Église » ».

C’est pourquoi la lettre du Pape demande de

“considérer les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, comme la seule expression de la lex orandi du rite romain. Je suis conforté dans cette décision par le fait qu’après le Concile de Trente, saint Pie V a également abrogé tous les rites qui ne pouvaient se vanter d’une antiquité prouvée, établissant un seul Missale Romanum pour toute l’Église latine ».

Les critères que propose le Motu Proprio Traditionis custodes découlent de ces considérations, que l’évêque entend mettre pleinement en œuvre également dans le diocèse dont il est le curé, en invitant chacun à une célébration digne et pleine de splendeur, tout en veillant à ce que

” toute liturgie est célébrée avec bienséance et fidélité aux livres liturgiques promulgués après le Concile Vatican II, sans excentricités qui dégénèrent facilement en abus ».

Dans notre diocèse sont actifs des groupes que mon prédécesseur avait permis de célébrer selon le rite du Missale Romanum (1962). Maintenant, devant mettre à jour ses décisions au nouveau Motu Proprio, avec les critères qui y sont contenus, à partir du premier dimanche de l’Avent (27 novembre 2022), j’ai décidé ce qui suit :

1. A Ossola, le groupe de l’hôpital Domodossola se joindra au groupe de l’église de Vocogno, pour célébrer la messe selon le Missale Romanum (1962) dans le sanctuaire de Re. Dans l’église paroissiale de Vocogno, la messe dominicale devra être célébrée en italien selon les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, pour permettre à tous les fidèles de participer.

2. La possibilité de célébrer selon le rite de 1962 à Verbania dans l’église de San Giuseppe (à Pallanza), suspendue pendant la période de Covid, est reprise.

3. La célébration selon le Missale Romanum (1962) se poursuit à Romagnano, en la transférant à l’église subsidiaire de la Madonna del Popolo et / ou à la chapelle de l’Oratoire de Romagnano.

L’évêque n’accordera la faculté de célébrer qu’aux prêtres (art. 5 de Traditionis custodes) qui reconnaissent explicitement la validité, la légitimité et la fécondité du rite célébré avec le Missale Romanum, Editio Typica Tertia de 2002, et s’engagent à veiller à ce que que les fidèles participent au rite célébré selon le Missale Romanum (1962) non avec un esprit alternatif à la forme actuelle de la messe romaine.

J’invite tous les prêtres et fidèles à garder et à promouvoir le trésor d’une belle liturgie priante et communautaire, et à se méfier de toute forme d’abus et d’appropriation personnelle, comme je l’ai amplement illustré dans les deux lettres pastorales consacrées à l’Eucharistie (Alla tua cena mirabile , 2021) et la Parole de Dieu (Les graines du temps, 2022). La liturgie de l’Église est la grammaire de sa foi, qui doit s’exprimer de manière unanime pour célébrer le saint mystère de Dieu qui se rend présent parmi nous.

Novare, 1er novembre 2022 Fête de la Toussaint

+ Franco Giulio Brambilla Évêque de Novare