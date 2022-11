Le Collège François et Jacinthe de Fatima a été fondé par un groupe de parents et l’abbé Pattyn en 2003. Il a été reconnu par l’Enseignement Catholique de Lyon en 2013 tout en restant indépendant (hors contrat). Il compte aujourd’hui 115 élèves. Deux prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, les abbés Giard et Rabany, assurent l’aumônerie du Collège.

Le Collège Saints François et Jacinthe de Fatima vous invite à son Marché de Noël le samedi 19 novembre de 12h à 17h.



Collège Saints François et Jacinthe de Fatima (Lyon)