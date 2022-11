Un prêtre sanctionné pour avoir dénoncé l’avortement

Communiqué du diocèse de Saint-Dié suite à l’homélie prononcée par l’abbé François Schneider lors de la messe du vendredi 11 novembre 2022.

Les propos de l’abbé François Schneider tenus lors de la messe du 11 novembre nous avaient été rapportés. Après avoir entendu l’abbé Schneider, nous condamnons l’instrumentalisation de la commémoration des morts de la première guerre mondiale au profit d’autres sujets d’ordre éthique et politique.

Le 11 novembre est pour tous une journée de souvenir et pour nous chrétiens une occasion de prière pour les morts des guerres et pour la paix dans le monde.

Vu l’antécédent de novembre 2015, nous demandons à l’abbé François Schneider de s’abstenir, pendant quatre semaines, de toute parole publique dans les célébrations auxquelles il participera. Un temps de silence après la lecture des textes bibliques nourrira la foi des fidèles. Cette sanction prendra effet, par décret, dès le samedi 19 novembre soir.

Enfin, nous assurons le député, les maires, les associations patriotiques, toutes les personnes qui ont été choquées par les propos de l’abbé Schneider, ainsi que les paroissiens de la Sainte- Trinité de notre prière fraternelle.

Le prêtre avait déclaré dans son homélie du 11 novembre :

«L’avortement a fait plus de morts dans le monde que la Grande Guerre»

On peut estimer que prononcer cette phrase lors de la messe du 11 novembre est un tantinet décalé. On peut aussi penser que le prêtre a rappelé à des personnes qui ne viennent habituellement à la messe une grande vérité rappelée par le Concile Vatican II, à savoir que “l’avortement, comme l’infanticide, sont des crimes abominables” (Gaudium et Spes)2. Il est louable de venir chaque année prier pour les millions de victimes de la Première guerre mondiale. Mais il est aussi très utile de rappeler que ce type de massacre est toujours actuel avec l’avortement.

Le pape lui-même avait comparé l’avortement à un eugénisme en gants blancs, comme celui pratiqué par les nazis

“Au siècle dernier, tout le monde était scandalisé par ce que faisaient les nazis pour veiller à la pureté de la race. Aujourd’hui nous faisons la même chose”

Nul doute que le diocèse de Saint-Dié aurait demandé au pape de se taire durant quelques semaines…

Un lecteur me fait remarquer que la devis épiscopale de Mgr Berthet est « Pour qu’ils aient la vie »…