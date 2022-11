Fondé par un groupe de parents soucieux de l’éducation et l’instruction de leurs enfants, l’Ecole Saint-Dominique a ouvert ses portes en 1992. Elle vient de fêter ses 30 ans.

Le groupe scolaire compte désormais 810 élèves avec un primaire mixte, un collège et lycée de garçons, et un collège et lycée de filles ! Des prêtres de l’Institut du Christ Roi assurent l’aumônerie de l’école.

Son marché de Noël aura lieu le samedi 26 novembre dans les écoles de l’école.

Ecole Saint Dominique (Le Pecq)