Fusion religieuse

Un décret du 8 septembre 2022, signé par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique promulgue la fusion de l’Institut religieux de droit pontifical des Sœurs de la Retraite Chrétienne avec celui des Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne Antide Thouret, données en 1799. En 2017, la congrégation des Sœurs de la Retraite Chrétienne, fondé en 1791, comptait 42 sœurs dans 7 maisons.

Depuis l’Assemblée générale d’avril 2018, des rencontres ont eu lieu entre sœur Noëlle, provinciale, et soeur Nunzia, Supérieure générale de la Congrégation des soeurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret. Des réunions avec le Conseil provincial et le Conseil général ont permis de commencer un chemin de connaissance entre les deux congrégations en vue d’une fusion.

Les soeurs ont été informées de la décision de l’Assemblée générale. Chacune a pu étudier les Constitutions des soeurs de la Charité, en les comparant à celles de leur congrégation. Des rencontres avec les soeurs de la Charité ont permis de mieux comprendre la spiritualité et la vie de sainte Jeanne-Antide Thouret. Après un temps de préparation (de trois ans, allongé par la pandémie) vécu dans la prière, la réflexion et le partage, chaque soeur a pu exprimer ses craintes, ses souhaits et a formulé par écrit son adhésion personnelle.

La célébration officielle de fusion aura lieu le dimanche 27 novembre durant la messe de 10 h à la chapelle des Sœurs aux Fontenelles en présence de soeur Maria Rosa, supérieure générale des Soeurs de la Charité et du père Éric Poinsot, vicaire général du diocèse de Besançon.