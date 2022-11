Haïm Korsia, Grand rabbin de France, Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France et Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France sont interrogés par le JDD sur la fin de vie.

Voici ce que dit l’archevêque de Reims :

La fin de vie n’est pas une question de mort : c’est une question de vie ! Et nous avons les moyens de traverser ce temps de la vie humainement. Notre société a pris l’habitude de confier la fin de vie uniquement à l’hôpital. Nous avons tendance à faire tout porter aux soignants qui se donnent avec beaucoup de cœur et de générosité, alors que la fin de vie fait partie de notre existence, au même titre que son commencement. Comment, avec nos familles, nos amis et l’ensemble de la société, nous entraider pour nous préparer au fait que notre vie a une fin ?

Ferez-vous une déclaration commune en amont des débats législatifs comme en 2015 ?

Non, nous avons plutôt éliminé cette option. Le temps présent est au débat et nous ne sommes pas le ­tribunal des religions qui jugeraient la société !