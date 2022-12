Bernard Rio : les portes du sacré (éditions Ar Gedour)

Le blog catholique breton Ar Gedour publie aussi des ouvrages, et notamment un de Bernard Rio sur les sanctuaires et leur symbolique; celui-ci, qui s’attarde sur 28 sanctuaires à travers les cinq départements bretons, a été vendu sur souscription puis en prévente, et promu par un cycle de conférences – ce qui a permis aussi de le faire connaître et d’absorber la forte hausse des coûts, de l’énergie et des consommables. L’auteur, Bernard Rio, a été interviewé par le média breton indépendant Breizh Info. Extraits.

“Après avoir étudié et publié sur les dévotions et croyances populaires en Bretagne, notamment sur les traditions pérégrines, les rites de vie et de mort, je me suis intéressé à leurs dédicataires, ce qui avait donné lieu au « livre des saints bretons » en 2016. Il était cohérent de poursuivre mes recherches sur les lieux patronnés par les saints et où se maintenaient les pratiques religieuses. « Les portes du sacré » traitent donc des sanctuaires, et s’inscrivent dans une continuité de mes travaux.

[…] Il s’agit d’un livre coécrit avec Loïc-Pierre Garraud, Alain Perrot et Jean-François Le Roux, qui ont chacun apporté leur pierre à l’édifice, tant les domaines de l’architecture, de la géologie et de la géobiologie ainsi qu’en l’astronomie. Dans la première partie de l’ouvrage, nous expliquons comment, pourquoi et où les bâtisseurs ont érigé les sanctuaires qui s’inscrivent dans un temps long. Jusqu’au XVIIIe siècle, aucun édifice sacré n’a été construit au hasard dans le paysage et bâti sans référence à la divine proportion, celle des nombres sacrés auxquels se référait Vitruve.

[…] Il existe une cohérence évidente entre le lieu et l’iconographie qui peut aussi s’expliquer par le symbolisme. Une chapelle, une église, une basilique, une cathédrale sont des lieux à part, retranchés d’un espace et d’un temps profanes. Une église catholique qu’elle soit romane, gothique ou baroque se distingue du temple protestant, de la synagogue et de la mosquée par sa conception, laquelle est plus proche du temple gallo-romain ou gaulois. Un sanctuaire n’est évidemment pas l’équivalent d’une salle de spectacle ou d’une salle polyvalente municipale. Ce n’est pas non plus l’espace abstrait des architectes. Ce n’est pas seulement un lieu de prière. C’est un lieu de transformation de l’homme charnel en « homme spirituel », pour reprendre le langage de saint Bernard.

[…] À l’extérieur de l’édifice, sur le placître, tout est également d’importance. Dans l’enclos de l’église de Locquénolé se trouve un calvaire, sous lequel s’écoule le courant d’eau, les bras de la croix indiquant très précisément le sens du courant qui traverse le porche méridional ! Dans cette même église, l’orientation de la nef correspond au lever de soleil le jour de la fête de la translation des reliques de saint Guénolé, le fondateur et dédicataire du lieu.

[…]. La première partie du livre traite de la méthologie que nous avons élaborée pour étudier les sanctuaires. La seconde partie est le passage de la théorie à la pratique. Nous étudions vingt-huit édifices répartis dans toute la Bretagne, des grands sanctuaires comme la cathédrale saint-Samson à Dol de Bretagne et de petites chapelles comme Saint-Marcellin à Mouais.

Après avoir lu notre livre, chacun sera à même d’étudier et de comprendre l’architecture de sa chapelle ou de son église paroissiale, dès lors que ces édifices sont antérieurs à la Révolution française qui marque une rupture architecturale, symbolique et spirituelle“.

« Les Portes du sacré », sous la direction de Bernard Rio, avec la collaboration de Loïc-Pierre Garraud, Alain Perrot et Jean-François Le Roux, éditions Ar Gedour (2 Lann Tremeler 56300 Neuillac), 504 pages, 42 euros. Diffusion Coop Breizh.

Edifices étudiés :

Le prieuré Saint-Jean de Béré à Châteaubriant (44)

L’église de Saint-They à Cleden (29)

La cathédrale saint-Samson à Dol-de-Bretagne (35)

La chapelle Sainte-Barbe au Faouët (56)

La chapelle Notre-Dame-des-Trois-Fontaines à Gouëzec (29)

La chapelle des Lieux-Saints à Guémené-Penfao (44)

La chapelle Notre-Dame du Manéguen à Guénin (56)

La collégiale Saint-Aubin à Guérande (44)

La basilique Notre-Dame de Bon Secours à Guingamp (22)

L’église Saint-Eloi à Iffendic (35)

L’église Saint-Pierre et la chapelle Sainte-Agathe à Langon (35)

La chapelle Sainte-Marie dit temple de Lanleff (22)

L’église saint Melar à Lanmeur (29)

La chapelle Sainte-Catherine à Lizio (56)

L’église saint Gwennolé à Locquénolé (29)

L’église Notre-Dame de Joie à Merlevenez (56)

La chapelle Saint-Marcellin à Mouais (44)

La chapelle de Prigny aux Moutiers en Retz (44)

La chapelle Saint-Gonnéry à Plougrescant (22)

La chapelle Saint-Nicodème à Pluméliau (56)

La chapelle Notre-Dame de Trémalo à Pont-Aven (29)

L’église Sainte-Croix à Quimperlé (29)

L’église Notre-Dame à Rimou (35)

La chapelle Notre-Dame du Haut à Trédaniel (22)

La chapelle Notre-Dame de Cran à Tréffléan (56)

La chapelle des Sept-Saints à Vieux-Marché (22)

L’église Saint-Malo à Yvignac-la-Tour (22)

