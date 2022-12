Paris : privés de messes traditionnelles, les fidèles résistent dans la durée

Alors que Mgr Ulrich continue la ligne de son prédécesseur et ne semble pas disposé à revenir sur les suppressions de messes, les fidèles qui en sont privés s’organisent et continuent leurs actions de résistance.

“Les nouvelles qui parviennent des paroisses parisiennes où est célébrée la messe traditionnelle confirment, hélas ! ce que nous disions précédemment :

– Les messes supprimées à Saint Georges de La Villette, à Notre-Dame du Travail, à Saint François Xavier, à Sainte-Clotilde, ne sont pas rétablies ;

– Les sacrements autres que l’Eucharistie (confession exceptée !) ne sont plus conférés.

Pour l’instant.

En revanche, il semble que l’archevêché marque quelques hésitations en ce qui concerne l’interdiction de la célébration de la messe par des prêtres issus de communautés Ecclesia Dei dans les lieux officiels.

Pour les sacrements, il est évident que la question la plus aigüe est celle de la confirmation. Les parents d’enfants à confirmer et les confirmands adultes n’ont aucune intention d’accepter la tricherie qui consisterait à proposer le sacrement nouveau en latin.

Les fidèles injustement lésés s’organisent, notamment avec l’association Sainte-Cécile qui reprend vie, le collectif Paris Tradition 14, et le tissu des groupes de chacun des lieux où la messe est célébrée. Un groupe Sainte-Geneviève, patronne de Paris, est en cours d’organisation pour aider notamment à la circulation des informations sur la situation concrète et sur les actions opportunes.

Chaque jour, du lundi au vendredi, de 13h à 13h30, nous veillons, à deux, trois, ou plus selon la disponibilité de chacun, devant les bureaux de l’archevêché, rue du Cloître-Notre-Dame, en priant et demandant le retour à la paix liturgique et à la justice dans le diocèse de Paris.

En outre, les fidèles privés de messe à Saint Georges de La Villette récitent un chapelet dans l’église le mercredi à 17h, ceux du collectif Paris Tradition 14 prient le chapelet tous les dimanches à 18h devant Notre-Dame du Travail.

D’autres actions pourront intervenir”.

Par ailleurs, les manifestations hebdomadaires devant la nonciature, le samedi midi, 14 bis avenue du Président Wilson, continuent.