Agenda: Une récollection de préparation au Mariage à ND du Chêne (72) les 17 et18 décembre

Pour se poser quelques heures avant le grand jour…mais aussi pour se poser les bonnes questions avant de s’engager.

Dans le cadre reposant de Notre-Dame du Chêne, l’abbé Louis Baudon de Mony, FSSP, propose aux fiancés de vivre un week-end de préparation au mariage.

Bien souvent, le temps des fiançailles est envahi par les questions matérielles. Si rien ne remplace les échanges approfondis et réguliers avec le prêtre qui vous prépare au mariage, il n’en demeure pas moins vrai que ces rendez-vous sont souvent vécus dans un quotidien chronophage.

Un week-end de préparation au mariage est l’occasion rêvée pour des fiancés de se retrouver en tête à tête avec Dieu, loin des familles, des problèmes logistiques, du cadre de vie habituel.

Nous vous proposons donc de prendre le temps de rencontrer d’autres couples de fiancés, de réfléchir et de méditer ensemble, accompagnés par un prêtre et un couple formateur dont l’expérience vous aidera à mieux comprendra la beauté et l’importance de l’engagement que vous allez prendre.

