Nantes : un concert hommage à César Franck le 4 décembre

Ce dimanche 4 décembre à 16 heures, les amis des orgues de Notre-Dame de Nantes organisent un concert pour deux orgues et choeur, en hommage à César Franck, organiste et compositeur français incontournable du XIXe. Le concert aura lieu à Notre-Dame de Bon-Port, l’église même où le diocèse de Nantes, l’année dernière presque jour pour jour, tentait avec la complicité de la mairie de Nantes, de faire produire une organiste… sataniste. Un scandale public que la mobilisation des fidèles nantais est parvenue à empêcher.

Changement complet de registe cette année, avec une direction par Florence Ladmirault, Gaëlle Coulon sera à l’orgue, et les chorales de l’Erdre et de Bon-Port s’y produiront. Pour les solistes, l’on entendra Ofélia Valibouze (soprano), Bo Sung Kim et Dominique Idier (basse).

Bref, organiser des concerts qui ne choquent pas la conscience des fidèles dans une église, ça semble possible.