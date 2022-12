Des nouvelles de la messe traditionnelle à Saint-Germain en Laye

Notre confrère Le Salon Beige a interrogé Cyril Farret d’Astiès, président de l’association de fidèles de Saint-Germain en Laye (78), dont les fidèles assistent à la messe traditionnelle chaque dimanche dehors à défaut de trouver une solution depuis plusieurs années.

Extrait de cet interview

Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Sur le plan pratique, nous approchons le chiffre symbolique de la centième messe célébrée devant la chapelle. Notre organisation est bien rodée : schola, sacristie mobile, ouvroir liturgique, pot de fin de messe, service d’autel… et un stock de parapluie ! Nous cohabitons en bonne intelligence et avec une certaine affection avec les sans-abris qui occupent le porche de l’église. Les prêtres qui nous soutiennent sont conviés à déjeuner à tour de rôle dans les familles.

Sur le fond, nous n’avions aucun contact avec le diocèse à l’époque de monseigneur Aumônier en dépit de nos très nombreuses sollicitations. A la nomination de monseigneur Crepy au siège de Versailles et du père L’Hirondel comme curé de Saint-Germain-en-Laye, les relations se sont immédiatement améliorées. Nous rencontrons régulièrement notre curé et ses jeunes vicaires avec qui nous avons des rapports sincères et fraternels. Nous avons également rencontré plusieurs fois l’abbé Boulle, vicaire général. Nous devons très prochainement rencontrer notre évêque.

L’hiver est pratiquement là, pourquoi ne pas entrer dans la chapelle ou louer une salle ?

Nous ne voulons pas forcer cette porte qui est fermée à clé, nous ne voulons pas entrer en clandestinité, nous ne voulons pas faire sécession, ce que nous voulons c’est que l’Église nous ouvre ses portes car nous sommes ses fils !

Nous comprenons la difficulté que représente pour les autorités religieuses du diocèse cette situation qui possède un double nœud qu’il faut parvenir à trancher.

Premier nœud : notre évêque et notre curé ont hérité d’une situation envenimée dans laquelle ils n’ont aucune responsabilité personnelle.

Second nœud : alors qu’ils entendaient proposer une solution à l’été 2021 (nous en avons la quasi-certitude) ils ont été arrêtés net dans leur élan charitable par l’acte autoritaire du pape François. Ce sont des éléments importants à avoir à l’esprit.

Mais d’autre part, nous sommes de notre côté confronté à une triple injustice : injustice car de 2007 à 2021 le motu proprio Sumorum Pontificum a été bafoué (le curé accueillera volontiers…). Injustice de Traditionis Custodes qui, outrepassant toute légitimité et tout sens de la mesure prétend éradiquer un rit liturgique dont le fondement est précisément la fidélité à la longue Tradition de l’Église. Injustice enfin de se voir fermer la porte au nez quand on sait le succès de mot comme « accueil » et « ouverture » qui accompagnent la communication de l’Église de France depuis quelques années…

N’est-ce pas insoluble ?

CFA : Rien n’est jamais insoluble. Les réalités de l’Église ne sont pas comparables aux réalités juridiques, commerciales ou même diplomatiques. C’est la charité qui doit guider nos réflexions et nos actions.

J’ai exposé les difficultés réciproques dont il faut avoir conscience, mais il ne faut pas les ruminer. Au-delà de ces difficultés bien réelles, je crois très sincèrement qu’entre catholiques il y a forcément moyen de trouver une sortie honorable. Nous en avons identifié plusieurs qui permettraient aux autorités de tourner cette page douloureuse. Et s’il ne semblait pas possible de tourner immédiatement et définitivement la page, il est toujours possible de mettre en place une solution d’attente.

Il y a en outre dans l’Église depuis quelques semaines me semble-t-il une tendance à enterrer la hache de guerre. Trois exemples tout à fait parlants : au cours du pèlerinage ad Sedem Petri 2022 le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, président de la conférence épiscopale italienne, a présidé les vêpres pontificales au Panthéon ; une caution importante confirmée par l’accueil des pèlerins pour une messe solennelle célébrée dans Saint Pierre par monseigneur Agostini (cérémoniaire et membre de la Secrétairerie d’État), en présence du cardinal Brandmüller, évidemment avec l’accord du pape. De son côté le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État, dans un message du 27 octobre 2022 aux évêques de France réunis en Assemblée plénière les a invités « au nom du pape à la plus grande sollicitude et paternité (envers) les personnes – en particulier les jeunes, prêtres ou laïcs – désorientées par le motu proprio Traditionis Custodes (…). A Paris, monseigneur Ulrich a autorisé fin novembre un prêtre de la fraternité Saint-Pierre à célébrer une messe traditionnelle en semaine et le dimanche à Notre-Dame du Lys.

Mais au-delà de ces explications optimistes mais un peu éthérées, à quoi pensez-vous de concret ?

Très concrètement, il est possible que la paroisse offre cette célébration dans une des chapelles de la ville comme elle offre aussi une messe à une petite communauté gréco-catholique ukrainienne ainsi qu’une messe « grégorienne » pour certains paroissiens.

Je pense également possible de rattacher une messe célébrée à Saint-Germain-en-Laye à une communauté traditionnelle déjà existante dans le diocèse.

Il est aussi possible que la porte de la chapelle reste ouverte en attendant que les choses rentrent enfin dans l’ordre à Rome après cet épisode malheureux déclenché en juillet 2021.