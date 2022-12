Nouveaux apostolats pour la Communauté Saint-Martin

Un lecteur nous informe que Mgr Garin, évêque de Saint Claude, vient d’annoncer que trois prêtres de la communauté Saint-Martin viendront prendre en charge la paroisse de Dole, à compter de septembre 2023.

Dans le même temps, Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon, a annoncé, l’arrivée de la communauté St Martin en septembre 2024 , ils desserviront notamment le sanctuaire Notre-Dame du Folgoet.

Message de monseigneur Laurent Dogin, évêque de Quimper et Léon

Chers Amis,

L’érection des nouvelles paroisses en 2017 a sensiblement modifié le paysage ecclésial afin d’adapter notre organisation à la situation actuelle de l’Église du Finistère. Cette réforme avait aussi pour objectif de nous engager dans une conversion missionnaire si nécessaire aujourd’hui. Cette conversion se travaille depuis plusieurs années avec le presbyterium par la démarche : « Renouveau du ministère presbytéral dans une Église synodale, fraternelle et missionnaire ». Elle se vit aussi concrètement dans la démarche synodale de trois ans « Devenir chrétiens en famille » qui commence à prendre de l’ampleur dans nos paroisses. La famille est, en effet, une porte d’entrée essentielle pour annoncer la Bonne Nouvelle. Elle se vit aussi plus discrètement, mais réellement par le travail de notre Économat diocésain, l’ensemble des Curés et de leurs Conseils, afin d’ajuster notre immobilier à la mission qui nous est confiée. J’en profite pour remercier sincèrement tous ceux et celles, dans les paroisses, les services et les mouvements, qui oeuvrent d’une manière ou d’une autre à rendre notre Église plus évangélique et missionnaire.

Une autre étape de cette évangélisation va être franchie. Au début de l’année 2020, j’ai interrogé les membres du Conseil presbytéral afin de recueillir leur avis concernant l’accueil d’une ou plusieurs communautés de prêtres pour le service de notre diocèse. Un avis favorable s’est exprimé pour que je sollicite la Communauté Saint-Martin. Je l’ai fait en allant avec Sébastien GUIZIOU à Evron en mai 2020 pour rencontrer le Modérateur général, Don Paul PRÉAUX, et son Conseil. Ces derniers ont souhaité visiter deux paroisses que le Conseil épiscopal avait discernées comme étant une possible implantation. Nous les avons accueillis les 10 et 11 juin 2021.

Après un temps de discernement de plusieurs mois, j’ai reçu une réponse positive à l’appel que je leur avais adressé. Je vous informe donc qu’au 1er septembre 2024, la paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côte des Légendes sera confiée à trois prêtres de la Communauté Saint-Martin. Le processus d’accueil démarre et sera jalonné d’étapes à l’issue de cette annonce : visite du Modérateur général, temps de travail avec le Conseil épiscopal et le Conseil presbytéral, désignation du Curé et des prêtres coopérateurs, prise de contact avec l’équipe pastorale de la paroisse et préparation avec elle de l’année pastorale, etc.

Cette nouvelle est rendue officielle ce jour dans notre diocèse comme dans la Communauté Saint-Martin, réunie en assemblée générale. Je remercie Don Paul PRÉAUX, son Conseil et les membres de la Communauté dans son ensemble pour leur disponibilité.

Je confie notre diocèse, la paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côte des Légendes et la Communauté Saint-Martin à votre prière pour cette nouvelle étape.

En vous assurant de ma prière, je vous redis, Chers Amis, ma communion bien fraternelle,

+ Laurent DOGNIN, Évêque de Quimper et Léon