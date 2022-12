Que chanter face à l’Angleterre ?

Samedi à 16 heures, le quart de finale de la Coupe du Monde opposera la France à l’Angleterre – nouvel épisode d’une relation mouvementée qui dure depuis plus d’un millénaire. C’est l’occasion de se remémorer quelques chants traditionnels – d’autant que les Bretons, souvent embarqués dans les soubresauts du match France-Angleterre savent que le chant soude dans la tempête et permet de soutenir les épreuves.

Outre la marche de Robert Bruce (paroles) des alliés écossais de la France, l’on pourra évidemment se rappeler du 31 du mois d’août (paroles) – même si la prise par les corsaires français du croiseur anglais Kent, devant Bordeaux en 1800, avait en réalité eu lieu en octobre – et, pour les choristes plus avertis, la magnifique Cantate à l’Etendard.

Du reste, il existe un chant à Jeanne d’Arc plus simple, et plus facile à suivre :

Jeanne, Seigneur, est ton oeuvre splendide Un cœur de feu, une âme de guerrier Tu les donnas à la Vierge timide Que tu voulais couronner de lauriers

(refrain) Sainte Jeanne de France Notre espérance repose en vous Sainte Jeanne de France Priez, priez pour nous

Jeanne entendit dans son humble prairie Des voix du ciel l’appeler au combat Elle partit pour sauver la patrie La douce Enfant à l’armée commanda

(refrain)

Des fiers guerriers elle gagna les âmes L’éclat divin de l’Envoyée des Cieux Son pur regard, ses paroles de flammes Surent courber les fronts audacieux

(refrain)

Jeanne, c’est toi notre unique espérance Du haut des Cieux, daigne entendre nos voix Descends vers nous, viens convertir la France Viens la sauver une seconde fois

(refrain)

Moins connu, le chant le Roy Angloys, issu du manuscrit de Bayeux (début XVIe) est aussi de mise, voici ses paroles :

Le Roy Engloys se faisoit appeler Le Roy de France par s’appellation. Il a voulu hors du païs mener Les bons François hors de leur nation.

Or est-il mort à Sainct-Fiacre en Brye, Du pays de France ils sont tous déboutez. Il n’est plus mot de ces Engloys couez. Mauldite en soit trestoute la lignye !

Ils ont chargé l’artillerie sur mer, Force biscuit et chascun ung bidon, Et par la mer jusqu’en Bisquaye aller Pour couronner leur petit roy Godon.

Mais leur effort n’est rien que moquerie : Cappitaine Prégent lez a si bien frottez Qu’ils ont esté terre et mer enfondrez. Mauldite en soit trestoute la lignye !

https://lyricstranslate.com