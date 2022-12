Le blason des temps nouveaux : l’héraldique des religieux et des bourgeois exposée à Ecouen

Jusqu’au 6 février prochain, le musée de la Renaissance au château d’Ecouen, au nord de Paris, organise une exposition sur l’héraldique et notamment le développement des blasons au XVIe en dehors des grandes familles nobles – notamment chez les religieux, bourgeois, laïcs et les femmes.

“L’exposition qui se tient du 19 octobre 2022 au 6 février 2023 dans le Val-d’Oise, au Musée national de la Renaissance du château d’Écouen, montre bien que si les rois et les nobles avaient évidemment leurs armoiries, on rencontre aussi l’héraldique chez les bourgeois, les religieux et laïcs, y compris pour les femmes. Née au XIIe siècle sur les champs de bataille, elle reste omniprésente dans le quotidien de toutes les couches de la société française de cette époque.

Tout au long du XVIe siècle, l’héraldique constitue un miroir de l’époque et de l’évolution de ses mentalités. L’exposition fait revivre cette ambiance inventive et colorée qui marque la France de la Renaissance et en laisse voir encore bien des traces au XXIe siècle. L’art du blason est un art signifiant qui croise les techniques (sculpture, peinture, tapisserie, enluminure, vitrail, orfèvrerie, émail, etc.) pour mettre en valeur signes, emblèmes et couleurs“, indique à ce sujet la Revue Française de Généalogie.

Horaires : tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h45, de 14h à 17h15. Tarif plein 6€, réduit 3.50€.

Le catalogue de l’exposition est paru aux éditions In Fine (39€).

Sommaire du catalogue :

Préface Au temps des armes et des emblèmes MICHEL PASTOUREAU

14. Introduction Le blason de la Renaissance THIERRY CRÉPIN-LEBLOND E T L AURENT HABLOT

22. S’entendre sur les mots. Vademecum héraldique et emblématique LAURENT HABLOT

24. Une mémoire pour l’héraldique de la Renaissance, la collection Gaignières ANNE RITZ-GUILBERT

32. Flamboyances emblématiques : l’héritage du XVe siècle LAURENT HABLOT

40. Lecture des armoiries de la tenture de la Dame à la licorne: un bref état des lieux BÉATRICE DE CHANCEL-BARDELOT

46. Le vitrail de Charles Hugonet de Saillant à Viry JEAN-BERNARD DE VAIVRE

L’usage social de l’héraldique

56. Héraldique et société à la Renaissance MICHEL NASSIET

64. Les emblèmes partisans dans les guerres de Religion DENISE TURREL

70. Œuvres commentées

L’Église face à l’héraldique