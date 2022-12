La messe de minuit à 16h30…

On savait les messes de minuit de plus en plus anticipées. Qui à 23h, qui à 22h30 ou même à 21h. Mais visiblement, elles peuvent être encore plus avancées, comme on le voit avec ce bulletin paroissial qui annonce une messe de minuit à 16h30… Comment appellerait-on une messe de minuit célébrée à midi ?



Pourtant, il n’y a plus de couvre-feu, ni de confinement…