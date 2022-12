Une agression étouffée par le diocèse de Paris ?

L'Eglise Catholique de Paris ferait mieux d'arrêter le prêtre parisien qui était violent physiquement avec moi au lieu de m'envoyer cela !!!!

Aucun respect pour les victimes !!!!!!!!!#ciase #eglisecatholique #meetoo pic.twitter.com/a6IcfifEf1 — Levantine ن 🇸🇾 🇫🇷 🇦🇲 ✝️ (@jake1791) December 8, 2022

D’origine syro-arménienne, elle aurait été agressée physiquement par un prêtre du diocèse de Paris il y a quelques années. On n’en sait pas plus. L’agression ne serait pas de nature sexuelle, mais comporterait des coups et blessures, d’après le témoignage de l’intéressée, rendu public sur Twitter.

Un témoignage publié sur Twitter

Mgr Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, aurait été saisi de l’affaire, mais on ignore ce qu’il en a été de la suite. Publiquement, mis à part ce témoignage ce Twitter, rien n’a été dit, ni annoncé sur cette affaire.

La dissimulation à l’égard d’une telle affaire ne saurait être admise, et ce d’autant plus que les allégations sur ces faits graves sont publiques et visibles sur les réseaux sociaux, comme le prouve donc ce témoignage sur Twitter.

L’agressée est donc d’origine syrienne. Elle était étudiante au moment des faits. L’agression, qui s’est déroulée dans un foyer d’étudiants, aurait été particulièrement violente, confirmée par d’autres témoins.

Une affaire classée sans suite, même si le parquet a été alerté

Mais on s’étonne que le diocèse de Paris n’ait pas réagi, alors qu’il y avait matière au regard de la gravité des faits. Pourtant, il avait été alerté. Le dossier aurait été classé sans suite pour “infraction insuffisamment caractérisée“, une formule passe-partout, même si le parquet a été ensuite alerté par le diocèse de Paris… en 2020, après un signalement en 2019 selon la communication du diocèse de Paris, et dès 2018 selon la victime. C’est qu’il en faut du temps pour bien écrire une lettre.

Cette politique d’étouffement n’est – hélas – pas une supposition, car le diocèse aurait masqué certaines affaires. Et ce n’est malheureusement pas la première fois qu’il y a des affaires de violence physique dans le diocèse de Paris.

La déléguée à la communication du diocèse de Paris, qui nous demande “de changer le titre“, tournure qu’elle n’utiliserait certainement pas avec le Canard Enchaîné ou le Parisien – espérons-le pour nos confrères – estime que “comme la justice n’a rien trouvé, le diocèse de Paris n’a rien à chercher non plus“. Le diocèse a-t-il seulement fait une enquête canonique ? Absence de réponse… qui en dit long.