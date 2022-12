Affaires d’abus sexuels du clergé : vers une grève du denier du culte ?

Une tribune de Mgr Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier (Bretagne) témoigne du malaise croissant que suscitent les affaires d’abus sexuels du clergé, et notamment leur gestion par l’Eglise, chez les donateurs – majoritairement âgés de plus de soixante ans – du denier du culte.

“Comme d’autres évêques et économes diocésains, j’ai reçu, ces dernières semaines, des courriers de personnes disant leur volonté de suspendre, voire d’arrêter définitivement, leur participation au denier de l’Eglise. Ceci intervient après la révélation de nouveaux faits graves mettant en cause des évêques. Même si elles ne sont pas très nombreuses, ces lettres me touchent“, commence l’évêque de Saint-Brieuc avant d’argumenter sur l’objet du dernier et de conclure sur le fait qu’il est indispensable : “si on veut encourager l’Eglise, c’est à dire nous tous, à accentuer ses efforts de transformation, ce n’est pas vraiment le moment de lui couper les vivres“.

Il y aurait-il de la grève dans l’air ?