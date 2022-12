Fonds SELAM : le diocèse de Lille devait verser 400.000 euros

On apprend des comptes diocésains 2021 du diocèse de Lille, publiés cet automne, que le diocèse de Lille a décidé le 23 décembre 2021 de verser 400.000 euros au fonds SELAM sur deux ans.

Un premier versement de 200.000 euros a été fait courant 2021. Le second devrait, logiquement, intervenir cette année.

Pour rappel, le fonds SELAM est une cagnotte constituée par les diocèses et divers donateurs privés pour indemniser ceux qui feront une demande de réparation financière auprès de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr). Concrètement, les victimes réclamant réparation sous forme financière auprès de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation seront indemnisées par le Selam, après transfert de la demande de l’Inirr au Selam et son approbation par ce dernier.